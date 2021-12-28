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Новый железный занавес может опустить Запад, а не Россия - Захарова
28 декабря 2021, 21:20 • 139 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что новый железный занавес в XXI веке может опустить Запад. Москва же не заинтересована в изоляции.
Об этом она заявила в интервью телеканалу "БелРос". Захарова подчеркнула, что Россия не собирается повторять ошибку Советского Союза.
- отметила она.
Отметим, что западные страны неоднократно утверждали, что Россия якобы идёт по пути самоизоляции. В Москве же неизменно отвечали, что страна не придерживается политики изоляционизма. Она готова сотрудничать со всеми, но только на условиях взаимного уважения.
С американской стороны даже звучали призывы отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Это должно стать теми самыми "небывалыми" санкциями, которые последуют, если русские войска вторгнутся на Украину. Однако эксперты сомневаются, что США смогут реализовать свои угрозы.
Официальные лица России считают, что попытки западных стран изолировать страну путём санкций не приведут к желаемому результату. Россия слишком большая, её невозможно игнорировать.
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