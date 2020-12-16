|
Новый запрет на пресс-конференции Путина: Задать вопрос президенту России станет сложнее
16 декабря 2020, 11:00 • 105 • Политика
Формат пресс-конференции Путина изменён. Появился важный запрет. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3", - гласит предупреждение Управления пресс-службы и информации президента.
Кремль внёс изменения в формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Управлении пресс-службы и информации главы государства сообщили о новом запрете.
Он касается плакатов, которыми журналисты пытаются привлечь внимание российского лидера. Способ проверенный и весьма надёжный. Однако в прошлом году с ним немного переусердствовали. Поэтому введено новое правило.
Дело в том, что в 2019 году один из гостей размахивал перед камерами огромным триколором, мешая вести съёмку. Ограничение направлено на то, чтобы избежать повторения инцидента. Тем более что на мероприятие аккредитовали рекордное количество репортёров - 1702.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 21:45
|
13 декабря 2020, 13:20
|
11 декабря 2020, 11:50
|
13 декабря 2020, 18:50
|
15 декабря 2020, 11:10
|
12 декабря 2020, 22:35
|
10 декабря 2020, 01:55