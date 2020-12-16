Новый запрет на пресс-конференции Путина: Задать вопрос президенту России станет сложнее

Кремль внёс изменения в формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Управлении пресс-службы и информации главы государства сообщили о новом запрете.

Он касается плакатов, которыми журналисты пытаются привлечь внимание российского лидера. Способ проверенный и весьма надёжный. Однако в прошлом году с ним немного переусердствовали. Поэтому введено новое правило.

Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов, - гласит сообщение департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.

Дело в том, что в 2019 году один из гостей размахивал перед камерами огромным триколором, мешая вести съёмку. Ограничение направлено на то, чтобы избежать повторения инцидента. Тем более что на мероприятие аккредитовали рекордное количество репортёров - 1702.