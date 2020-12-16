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Новый запрет на пресс-конференции Путина: Задать вопрос президенту России станет сложнее

16 декабря 2020, 11:00  •  105 • Политика
Формат пресс-конференции Путина изменён. Появился важный запрет. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3", - гласит предупреждение Управления пресс-службы и информации президента.
Кремль внёс изменения в формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Управлении пресс-службы и информации главы государства сообщили о новом запрете.
Он касается плакатов, которыми журналисты пытаются привлечь внимание российского лидера. Способ проверенный и весьма надёжный. Однако в прошлом году с ним немного переусердствовали. Поэтому введено новое правило.
Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов, - гласит сообщение департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.
Дело в том, что в 2019 году один из гостей размахивал перед камерами огромным триколором, мешая вести съёмку. Ограничение направлено на то, чтобы избежать повторения инцидента. Тем более что на мероприятие аккредитовали рекордное количество репортёров - 1702.
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