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Новый залп юридической войны Запада против России – ещё одна пустышка

26 октября 2020, 01:55  •  114 • Война
Нет даже highly likely
22 октября федеральный прокурор (United States Attorney) в штате Пенсильвания Скот Брэйди объявил о новом акте lawfare (юридической войны) против России. После вопиющего по своей пустоте доклада сенатского комитета по безопасности о вмешательстве России в президентские выборы, теперь уже министерство юстиции объявило о выдвижении обвинения в отношении шестерых сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны РФ.
Обвинения составлены так, чтобы привлечь как можно больше внимания общественности. Во-первых, выдвинуты они в отношении сотрудников ГРУ, которое стало главным государственным органом России, подвергаемым массированным публичным атакам. Во-вторых, обвинительный акт построен по типичному для США театральному сценарию: пиши как можно больше невероятного! (Многие судьи международных уголовных судов и трибуналов удивляются гротескным, но пустым обвинительным актам – они готовятся в основном американскими прокурорами).
В настоящем обвинительном акте утверждается, что сотрудники ГРУ блокировали электростанции на Украине, подрывали избирательную кампанию президента Франции Макрона, строили козни перед олимпиадами в Токио и Пхенчхане, компрометировали грузинский парламент, мешали расследованию применения «Новичка» и даже создали разрушительную программу «НеПетя» (NotPetya), которая нанесла американским фармацевтическим корпорациям ущерб в 1 миллиард долларов.
Для того чтобы и американские граждане почувствовали себя причастными к торжеству по поводу поимки русских хакеров, в обвинительном акте говорится и о том, что созданные ими программы уничтожили всю документацию двух американских госпиталей, включая списки пациентов и их анализы.
Министерство юстиции, сделавшее специальное заявление на этот счёт, торжествует: коварные хакеры «недооценили силу сотрудничества разведок разных стран», и вот хакеры пойманы за руку!
Правда, есть незадача: в обвинительном акте доказательства того, что все перечисленные безобразия совершили указанные шестеро подозреваемых… отсутствуют. Может быть, они содержатся в приложении к обвинительному акту? Оно состоит из двух страниц. На первой надпись: «Вещественное доказательство № 1», на второй – имена и фотографии шестерых обвиняемых….
Юристу читать этот «обвинительный акт стыдно, ибо всё, что там есть, – это примитивные «принципиальные схемы» создания злоумышленниками доменов с именами, схожими с именами государственных учреждений, через которые эти злоумышленники совершали преступления по всему миру. В обвинительном акте есть всё что угодно: и обоснование умысла (хакеры мстили Олимпиаде, на которую Россию не допустили выступать под своим флагом), и скриншоты с экранов компьютеров, и проч., и проч., но нет ни единого слова о доказательствах того, что всё это совершили указанные лица: ни документов, ни имён свидетелей – ничего.
Отсюда вывод: судить обвиняемых из ГРУ в США и не собираются, а потому не нужны и доказательства. Нужно лишь публичное обвинение, облачённое в правовую форму. Пускай даже гротескное!
* * *
Одновременно с сообщением прокурора Брэйди британские власти опубликовали аналогичные обвинения в отношении сотрудников ГРУ за кибератаку с целью срыва Олимпиады в Токио. МИД России назвал это «киберпандемией» и «инфодемией», охватившей ряд стран Запада.
Однако в отличие от США, которые всё-таки изобразили дело так, что у них уже готов обвинительный акт, британцы просто сообщают, что «раскрыли» русский заговор. Однако из текста пресс-релиза видно, что британскому Форин Офису отказало чувство меры, ибо утверждается, что, пытаясь сорвать церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, «кибер-подразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров».
Как бы в подтверждение того, что кибер/инфодемия пока лечению не поддаётся, 22 октября МИД Британии вновь публикует сообщение о русских хакерах, на этот раз о введении санкций против сотрудников (опять!) ГРУ за кибератаку на… парламент Германии! Для правдоподобия в пресс-релизе указывается название подразделения ГРУ, которое совершает эти дела: «Необычный медведь». Правда, в тексте обвинительного акта США то же подразделение названо «Медведем-вуду». Так сказать, небольшая нестыковочка в сотрудничестве разведок…
* * *
В эти же дни в официальном журнале Европейского союза опубликован ещё один акт юридической войны Запада против России. Это Акт о санкциях за применение Россией химического оружия! Так «интерпретировали» в ЕС инцидент с Навальным.
На этот раз санкции ЕС выглядят выходящими за рамки юридической войны. Ведь даже в войне оружия есть общепризнанные ограничения. Однако в юридической войне против России никаких ограничений нет. И это не случайно, ибо новый залп юридической войны призван обеспечить более серьёзное наступление, а именно обвинение России в применении химического оружия, что влечет признание ситуации, угрожающей международному миру и безопасности. Санкции введены в отношении конкретных лиц в руководстве администрации президента РФ и в отношении руководителя ФСБ; в соответствующем разделе говорится, что он ответственен за «отравление» Навального. Есть там и такое «доказательство»: «Данный токсичный агент доступен только государственным служащим в Российской Федерации».
Новый виток lawfare против России – это ещё одна бессодержательная пустышка. Европейский союз и Британия не попытались представить даже подобие доказательств, нет даже highly likely. На этом фоне обвинительный акт прокурора Брэйди выглядит «вершиной» правового искусства: 50 страниц с картинками! Кто туда заглянет?
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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