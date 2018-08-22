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Новый закон об отдыхе в парках вызвал протесты в Мексике

22 августа 2018, 15:54  •  51 • В мире
В мексиканском городе разрешили занятия интимом в публичных местах.
Стало известно, что власти мексиканского города Гвадалахара приняли новый закон, который разрешает творить разврат в публичных местах.
По данным NBC Washington, таким довольно странным образом местные власти хотят добиться того, чтобы полиция принялась за борьбу с преступностью. Примечательно то, что этот город всегда считался одним из самых консервативных городов в Мексике.
При этом власти дают понять: мол, если кого-то акты свободной любви в парке или в кафе, например, потревожат, то тогда жители могут вызвать полицию, а те, в свою очередь, оштрафуют нарушителей правопорядка.
«Подобные действия будут расцениваться как административное правонарушение», - говорится в заявлении. Сейчас недовольные новыми правилами горожане устраивают протесты. «Этот закон аморален, его нужно отменить!» - негодуют местные жители.

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