Новый закон об отдыхе в парках вызвал протесты в Мексике

Стало известно, что власти мексиканского города Гвадалахара приняли новый закон, который разрешает творить разврат в публичных местах.

По данным NBC Washington, таким довольно странным образом местные власти хотят добиться того, чтобы полиция принялась за борьбу с преступностью. Примечательно то, что этот город всегда считался одним из самых консервативных городов в Мексике.

При этом власти дают понять: мол, если кого-то акты свободной любви в парке или в кафе, например, потревожат, то тогда жители могут вызвать полицию, а те, в свою очередь, оштрафуют нарушителей правопорядка.

«Подобные действия будут расцениваться как административное правонарушение», - говорится в заявлении. Сейчас недовольные новыми правилами горожане устраивают протесты. «Этот закон аморален, его нужно отменить!» - негодуют местные жители.