Новый закон: Кандидатов в депутаты обязали задекларировать криптовалюту

Госдума обязала в I чтении кандидатов в депутаты декларировать цифровые активы, приобретённые за последние три года. Это же касается жён и детей кандидатов.

В России кандидатов на выборные должности обязали раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Соответствующий законопроект был принят 18 мая в Госдуме в первом чтении.

Документ предусматривает, что участвующие в выборах кандидаты, а также их жёны и несовершеннолетние дети, должны отчитываться обо всех сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами за последние три года. А если сумма этих сделок превышает доход кандидата и его второй половинки, то им придётся предоставить отчёт за шесть последних лет.

Также кандидатам придётся объясниться по поводу источников средств, за счёт которых были совершены сделки с цифровыми активами и валютами. Такая мера должна добавить прозрачности и выявить тайных цифровых миллионеров.

Напомним, что Алексей Навальный и его организации использовали криптовалюту, чтобы замаскировать источники своего финансирования. Тем не менее было установлено, что перед публикацией каждого "расследования" на цифровой кошелёк Навального падали крупные суммы денег в криптовалюте.