|
Новый закон: Кандидатов в депутаты обязали задекларировать криптовалюту
18 мая 2021, 17:35 • 61 • Политика
Госдума обязала в I чтении кандидатов в депутаты декларировать цифровые активы, приобретённые за последние три года. Это же касается жён и детей кандидатов.
В России кандидатов на выборные должности обязали раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Соответствующий законопроект был принят 18 мая в Госдуме в первом чтении.
Документ предусматривает, что участвующие в выборах кандидаты, а также их жёны и несовершеннолетние дети, должны отчитываться обо всех сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами за последние три года. А если сумма этих сделок превышает доход кандидата и его второй половинки, то им придётся предоставить отчёт за шесть последних лет.
Также кандидатам придётся объясниться по поводу источников средств, за счёт которых были совершены сделки с цифровыми активами и валютами. Такая мера должна добавить прозрачности и выявить тайных цифровых миллионеров.
Напомним, что Алексей Навальный и его организации использовали криптовалюту, чтобы замаскировать источники своего финансирования. Тем не менее было установлено, что перед публикацией каждого "расследования" на цифровой кошелёк Навального падали крупные суммы денег в криптовалюте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2021, 14:55
|
16 мая 2021, 02:20
|
18 мая 2021, 07:30
|
16 мая 2021, 02:20
|
13 мая 2021, 21:10
|
15 мая 2021, 20:50
|
12 мая 2021, 09:25