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Новый закон: Кандидатов в депутаты обязали задекларировать криптовалюту

18 мая 2021, 17:35  •  61 • Политика
Госдума обязала в I чтении кандидатов в депутаты декларировать цифровые активы, приобретённые за последние три года. Это же касается жён и детей кандидатов.
В России кандидатов на выборные должности обязали раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Соответствующий законопроект был принят 18 мая в Госдуме в первом чтении.
Документ предусматривает, что участвующие в выборах кандидаты, а также их жёны и несовершеннолетние дети, должны отчитываться обо всех сделках с цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами за последние три года. А если сумма этих сделок превышает доход кандидата и его второй половинки, то им придётся предоставить отчёт за шесть последних лет.
Также кандидатам придётся объясниться по поводу источников средств, за счёт которых были совершены сделки с цифровыми активами и валютами. Такая мера должна добавить прозрачности и выявить тайных цифровых миллионеров.
Напомним, что Алексей Навальный и его организации использовали криптовалюту, чтобы замаскировать источники своего финансирования. Тем не менее было установлено, что перед публикацией каждого "расследования" на цифровой кошелёк Навального падали крупные суммы денег в криптовалюте.

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