Новый закон для соцсетей: Минцифры предложит новые правила работы с персональными данными

Для соцсетей необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными, в ближайшее время выйдем с законодательной инициативой, полагает министр Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что его ведомство готовит инициативу об отдельном режиме регулирования работы соцсетей с персональными данными.

В скором времени представители Минцифры представят эту инициативу для обсуждения.

Пока же министр констатировал, что правительство России приняло второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Подписал документы председатель правительства, добавил Шадаев, пояснив, что в представленном пакете были зафиксированы практически все меры, которые предложили сотрудники министерства.