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Новый закон для соцсетей: Минцифры предложит новые правила работы с персональными данными

07 апреля 2021, 13:15  •  78 • Политика
Для соцсетей необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными, в ближайшее время выйдем с законодательной инициативой, полагает министр Шадаев.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что его ведомство готовит инициативу об отдельном режиме регулирования работы соцсетей с персональными данными.
В скором времени представители Минцифры представят эту инициативу для обсуждения.
Пока же министр констатировал, что правительство России приняло второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Подписал документы председатель правительства, добавил Шадаев, пояснив, что в представленном пакете были зафиксированы практически все меры, которые предложили сотрудники министерства.

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