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Новый японский премьер Кисида: Любит выпить по-русски, но Америку – ещё больше

09 октября 2021, 16:40  •  101 • Политика
Фумио Кисида, 100-й по счёту премьер Японии, родился в 1957 году в Хиросиме, но вырос в превративших её в пепел США, где учился в школе (наверное, поэтому ему впоследствии трудно давалась учёба в японском университете). Он человек из элиты и занялся политикой по примеру предков, потому что больше оказалось нечем заняться (в семье новый премьер отвечает за мытьё посуды и уборку ванной). Кисида хорошо знает Россию и проблематику двусторонних отношений. Он любит выпить по-русски, восхищается Достоевским и однажды, если не врут, в шутку угрожал главе МИД России Сергею Лаврову "победить в русско-японской алковойне". Но при этом Кисида смотрит в рот США и будет поддерживать политику Вашингтона, направленную прежде всего против Китая, которого Япония смертельно боится. Это означает, что никаких компромиссов с Токио по Курилам точно не будет, как и улучшения отношений с Россией, мирный договор с которой в Токио не намерены заключать без "возврата" "северных территорий", с чем не согласится ни один русский.
Для России и русских в биографии заступившего на пост японского премьера Фумио Кисиды важно следующее: его первая должность в кабинете министров, которую он получил в 2007 году, – министр по спецпоручениям, в том числе по делам Окинавы и "северных территорий". Последнее – это острова Южных Курил, которые японцы продолжают считать своими. В 2012 году он возглавил МИД Японии и оказался рекордсменом на этом посту, продержавшись на нём почти пять лет – дольше, чем все его предшественники за послевоенную историю. То есть он прекрасно знает руководство России, часто встречался с Лавровым. Коридоры власти в Вашингтоне Кисида знает ещё лучше. Ему даже удалось впервые в истории убедить президента США (естественно, это был Барак Обама) посетить мемориал, посвящённый погибшим в атомной бомбардировке Хиросимы. Это может кому-то показаться странным, но уничтожение США в 1945 году с помощью атомного оружия двух самых европеизированных городов Японии (императорскую столицу Киото от этой участи спасла облачность), похоже, лишь добавило американцам любви и уважения со стороны японцев, которые понимают и ценят решительность и силу.

"Территориальный вопрос" решён не будет

Вот только за Россией – на словах – они этого не признают. В пятницу, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, Кисида предложил России отказаться от итогов Второй мировой войны на Дальнем Востоке ради улучшения отношений с Японией:
С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса.
Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио против создания Москвой на Южных Курилах (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) особой экономической зоны (ОЭЗ). Она не устраивает Японию в основном по двум причинам. Во-первых, потому что на островах будут действовать… законы России. Во-вторых, потому что Россия пригласила туда иностранный бизнес, конкуренция с которым японцам совершенно не нужна. Они хотят монопольно эксплуатировать богатейшие природные ресурсы этого русского региона, который считают своим.
Получается заколдованный круг. Ни один японский премьер-министр не может позволить себе заключить мирный договор с Россией, не вернув острова (для японцев это эрзац национальной идеи, сплошные эмоции, а не вопрос выгоды). И ни один президент России не откажется от русских земель. "Окно возможностей", существовавшее при Борисе Ельцине, дважды едва не "подарившего" Южные Курилы Японии, закрылось прочно и навсегда. Пока Россия существует, никакие острова она никому не отдаст.

"Преждевременно, но не исключено"

Первые же контакты между Токио и Москвой после избрания Кисиды премьером подтверждают, что спор, продолжающийся с середины прошлого века, так и останется спором и никаких сенсаций не будет. То, что Фумио Кисида сказал о Курилах в парламенте, он подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным: мирный договор может быть заключён только после решения вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил – эта позиция Токио останется неизменной. И его можно понять: спор длится долго, может стать бесконечным, а вот любая попытка компромисса сразу стоит японскому премьеру его кресла, в котором и без того непросто усидеть.
В своём разговоре с Кисидой Путин дипломатично выразил надежду на прогресс в переговорах по мирному договору и готовность провести личную встречу с главой японского правительства. На что посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки обтекаемо ответил:
Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, это не исключено.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков засвидетельствовал, что график личных контактов между лидерами обеих стран пока не обсуждался, однако заинтересованность обеих сторон "в продолжении диалога на всех уровнях" была подтверждена.

Что с того?

Всё это не более чем вариации на тему библейской мудрости:
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Всё у нас с японцами будет как было или хуже. И хорошо, если только немного хуже. Почему? Потому что Кисида будет, по его словам, "стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора" точно так же, как его предшественники. То есть и с тем же результатом. Тем более что над миром в связи с нежеланием коллективного Запада, в который входит и Япония, допустить подъём Китая и России, считаться с ними, сгустились тучи новой войны, а гибридная уже ведётся вовсю. В этой ситуации перспектив договориться по Южным Курилам нет никаких. Отдать даже задорого их японцам (вообразим на секунду, что это возможно), чтобы там появились американские военные базы с ракетами, нацеленными на Россию и Китай? Это совершенно немыслимо, даже если японцы пообещают, что такого не случится. Они – вассалы США, в которых к тому же заинтересованы по причине страха перед Китаем. Поэтому американцы не станут их даже ни о чём спрашивать: сделают так, как им нужно. Да и японцы на самом деле не будут против, если "ответка" из Китая прилетит по бывшим русским Курилам, а не собственно японской территории.
Таким образом, самая важная задача, которая в действительности стоит между руководством Японии и России, – это чтобы двусторонние отношения не стали заметно хуже.

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