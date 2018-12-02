«Новый вымысел»: глава Пентагона превзошел Конгресс в стремлении разглядеть «российское вмешательство» в выборы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с неожиданным заявлением по поводу «российского вмешательства» в ноябрьские выборы в США. Алексей Пушков, комментируя обвинения, отметил, что министр даже превзошел в своих обвинениях Конгресс. «Новый вымысел», - констатирует российский сенатор.

Министр обороны США Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Владимира Путина, обвиняя его в «медленном усвоении» преподанных уроков и в очередном вмешательстве в американские выборы, на конференции по безопасности в Калифорнии.

Мэттис, слухи об отставке которого давно муссируются в СМИ, заявил, что отношения России и Соединенных Штатов «несомненно ухудшились».

«Путин в прошлом месяце снова попытался вмешаться в наши выборы», - заявил глава Пентагона, который, стоит отметить, не имеет никаких полномочий по обеспечению безопасности выборов в Конгресс. «Мистер Путин явно медленно и плохо учится», - заявил Мэттис, говоря о якобы возросшем недоверии к России со стороны мирового сообщества.

Это заявление глава Пентагона сделал уже после того, как президент США Дональд Трамп провел встречу с российским президентом на саммите G20 в Аргентине.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прозвучавшие обвинения, предположил, что Джеймс Мэттис готовится к своей отставке и пытается «заработать очки» для будущей карьеры. Пушков обратил внимание на то, что глава Пентагона в своем рвении зашел даже дальше, чем американские СМИ или Конгресс США, поскольку до сих пор тема российского вмешательства в прошедшие в ноябре промежуточные американские выборы до сих пор не звучала. «Новый вымысел», - откликнулся российский сенатор.





Выступление Мэттиса на конференции приводит Reuters.