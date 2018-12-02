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«Новый вымысел»: глава Пентагона превзошел Конгресс в стремлении разглядеть «российское вмешательство» в выборы

02 декабря 2018, 12:09  •  97 • Политика
Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с неожиданным заявлением по поводу «российского вмешательства» в ноябрьские выборы в США. Алексей Пушков, комментируя обвинения, отметил, что министр даже превзошел в своих обвинениях Конгресс. «Новый вымысел», - констатирует российский сенатор.
Министр обороны США Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Владимира Путина, обвиняя его в «медленном усвоении» преподанных уроков и в очередном вмешательстве в американские выборы, на конференции по безопасности в Калифорнии.
Мэттис, слухи об отставке которого давно муссируются в СМИ, заявил, что отношения России и Соединенных Штатов «несомненно ухудшились».
«Путин в прошлом месяце снова попытался вмешаться в наши выборы», - заявил глава Пентагона, который, стоит отметить, не имеет никаких полномочий по обеспечению безопасности выборов в Конгресс. «Мистер Путин явно медленно и плохо учится», - заявил Мэттис, говоря о якобы возросшем недоверии к России со стороны мирового сообщества.
Это заявление глава Пентагона сделал уже после того, как президент США Дональд Трамп провел встречу с российским президентом на саммите G20 в Аргентине.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя прозвучавшие обвинения, предположил, что Джеймс Мэттис готовится к своей отставке и пытается «заработать очки» для будущей карьеры. Пушков обратил внимание на то, что глава Пентагона в своем рвении зашел даже дальше, чем американские СМИ или Конгресс США, поскольку до сих пор тема российского вмешательства в прошедшие в ноябре промежуточные американские выборы до сих пор не звучала. «Новый вымысел», - откликнулся российский сенатор.

Выступление Мэттиса на конференции приводит Reuters.
Видимо, минобороны США Мэттис готовится к отставке и пытается заработать себе очки перед ней, раз заявил то, чего не говорили даже в конгрессе или в амер. СМИ: будто Россия пыталась вмешаться в последние американские выборы. Эта тема до сих пор вообще не звучала. Новый вымысел.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 декабря 2018 г.

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