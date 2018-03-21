Новый выход: в Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

На западе сирийской Восточной Гуты при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон открылся третий гуманитарный коридор. За первые сутки его работы контролируемый боевиками анклав покинули 315 человек. Среди них — 15 членов незаконных вооружённых формирований, которые сложили оружие. Всего с начала действия гуманитарных пауз территорию Восточной Гуты покинули более 80 тыс. человек. При этом некоторые западные политики и СМИ игнорируют успехи гуманитарной операции, пытаясь дискредитировать власти России и САР. Как проходит эвакуация жителей Восточной Гуты — в материале RT.

Третий гуманитарный коридор начал действовать в контролируемом радикальными формированиями пригороде сирийской столицы — Восточной Гуте. Новый гумкоридор открылся на западе анклава для выхода мирных жителей из населённого пункта Хараста Эль-Басаль.

В течение первых суток его работы зону боевых действий покинули 315 человек, включая 15 боевиков, которые приняли решение сложить оружие. Такие данные сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

«Для обеспечения безопасного выхода местных жителей из населённого пункта Хараста Эль-Басаль Восточной Гуты начал работу третий гуманитарный коридор. В течение суток по новому коридору вышло 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление», — заявил Золотухин.

По его словам, Центр по примирению оказывает помощь мирным жителям, которые возвращаются в освобождённые поселения Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Кроме того, на пропускных пунктах и в лагерях беженцев специалистами ЦПВС организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и питьевой воды.

В российском центре отметили, что гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. В среду, 21 марта, под контролем ЦПВС в пригороде Дамаска начала действовать 23-я гумпауза.

Через первый открытый гумкоридор в районе поселения Мухайям аль-Вафедин на севере анклава с начала его работы вышло 2825 человек, из них 552 жителя — за минувшие сутки.

При этом в Минобороны отметили, что поток беженцев, выходящих по второму гумкоридору на юге Восточной Гуты, пошёл на спад. За сутки район населённых пунктов Арбил, Сакба и Хаззэ покинули всего 128 мирных жителей.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте подконтрольные радикальным формированиям районы покинули более 80 тыс. человек.

В ЦПВС отметили, что одним из приоритетных направлений деятельности организации является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и оказание помощи нуждающемуся населению. Всего за прошедшие сутки продуктами было обеспечено более 14 тыс. мирных жителей, покинувших анклав.

Планомерное наступление

В российском оборонном ведомстве отметили, что, несмотря на общую стабилизацию обстановки в арабской республике, в ряде районов всё ещё отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместный российско-иранско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения в провинциях Дамаск, Деръа, Латакия и Хама.

Серьёзное обострение возникло во вторник, 20 марта, и в Восточной Гуте, где после временного затишья продолжились миномётные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов.

«В 18:15 боевиками из населённого пункта Айн-Терма был совершён ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, ещё 35 получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в ЦПВС.

Члены незаконных вооружённых формирований также дважды обстреляли из миномётов район Маззе провинции Дамаск. Жертвами этой атаки стали пять мирных жителей, ещё двое получили ранения.

На этом фоне подразделения сирийских правительственных сил, ранее освободившие населённые пункты Сакба и Кафр-Батна, продолжают наступление на город Айн-Терма. Поселение на юге анклава считается одним из крупнейших оплотов террористов в Восточной Гуте, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день под контролем правительственных войск находится более 70% анклава. Подконтрольные боевикам территории рассечены на три части — северная (вокруг города Дума), западная (Хараста Эль-Басаль) и южная (в районе Айн-Термы, Джоубара и Ирбина). Причём в случае освобождения поселения Хараста Эль-Басаль подконтрольные террористам зоны будут разделены более чем двухкилометровой полосой.

«Дискредитировать любыми способами»

На фоне постепенного разрешения кризиса в Восточной Гуте в российском МИД накануне выразили разочарование в связи с освещением этой операции в западных СМИ и более того — не прекращающимися вбросами о якобы применения правительственными силами химического оружия.

«Работающие «на земле» представители гуманитарных структур ООН дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях. Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия. Преследуется при этом одно — дискредитировать любыми способами Москву и Дамаск», — говорится в заявлении МИД.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только за минувшую неделю на территории Сирийской арабской республики было пресечено три попытки использования химоружия.

«Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за прошлую неделю пресечены», — рассказал Шойгу.

О планах террористов инсценировать химатаку для последующего обвинения сирийских властей ещё в начале марта заявляли в МИД Сирии.