Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Ни пределов, ни ограничений

"Вы все можете себе представить", – ответил Путин, отвечая на вопрос во время дискуссии в дискуссионном клубе "Валдай" о том, можно ли представить себе военный союз между Китаем и Россией.

Российский лидер объяснил, что причина, по которой такой пакт ещё не был заключён, не связана с оговорками с обеих сторон, а связана с отсутствием необходимости.

Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что нам это не нужно, но теоретически такое вполне можно себе представить,

– сказал Путин.

Он сказал, что в настоящее время такой проект не разрабатывается, "но, в принципе, мы не собираемся исключать этого, так что давайте посмотрим".

На следующий день это предложение было доставлено в Пекин, где репортёр выдвинул гипотетическое предположение во время ежедневной пресс-конференции с представителем китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзяном.

"Китай отметил позитивные высказывания президента Путина по китайско-российским отношениям на ежегодных заседаниях дискуссионного клуба "Валдай" в последние годы, что свидетельствует о высоком уровне и специализации наших двусторонних связей", – сказал Чжао.

Он подтвердил, что всё возможно, если учитывать то взаимопонимание, которое сложилось между Пекином и Москвой.

Нет предела китайско-российской традиционной дружбе и нет ограничений для расширения нашего сотрудничества, – сказал Чжао. – Под стратегическим руководством председателя Си и президента Путина укрепились взаимное политическое доверие и стратегическая координация между двумя странами.

Китай и Россия имеют сложное постимперское прошлое, когда-то они составляли массивный коммунистический блок в первые дни холодной войны, а затем повернулись друг против друга, пока распад Советского Союза не принёс новые возможности к концу века. Связи быстро укрепились с приходом Путина к власти два десятилетия назад и ускорились с момента вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году.

У Китая и России есть общие тайны от Америки

Несмотря на то что сохраняются огромные различия, сегодня они находят больше общего, чем когда-либо прежде.

В экономическом плане Си Цзиньпин и Путин стремились связать глобальную инициативу Китая "пояс и путь" с региональным Евразийским экономическим союзом России, чтобы помочь качнуть баланс международной финансовой мощи на Восток. Гораздо меньшая экономика России создаёт проблемы для торговли, но её огромные природные ресурсы делают её привлекательным торговым партнёром.

Китай и Россия запустили новый совместный сибирский трубопровод в декабре 2019 года. Обе страны объявили в прошлом году, что они стремятся удвоить товарооборот между ними с целью достижения 200 миллиардов долларов в год к 2024 году.

Россия также вмешалась, чтобы заполнить пробелы в военном опыте Китая, пригласив Народно-освободительную армию на большее количество совместных учений, чем когда-либо прежде. Уже будучи заказчиком новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400, Пекин заручился поддержкой Москвы в разработке новой системы раннего предупреждения о ракетном нападении, продемонстрировав глубокое доверие двух держав, традиционно подозрительно относившихся к намерениям друг друга.

Мы вышли на высокий уровень взаимодействия в области военно-технического сотрудничества, и это, наверное, самое главное, – сказал Путин. – Речь идёт не только об обмене продукцией или купле-продаже продукции военного назначения, но и об обмене технологиями.

Он намекнул, что это ещё не всё.

"Здесь есть очень чувствительные вещи, – сказал Путин. – Я не буду сейчас говорить об этом публично, но наши китайские друзья знают об этом".

Последствия для Соединённых Штатов, страны, которая заклеймила эти две страны как ревизионистские, реваншистские державы, стремящиеся подорвать международный порядок, основанный на правилах, могут быть пугающими.

Пентагон испуган и просит больше денег против "новой угрозы"

Противодействие Китаю и России было темой выступления министра обороны США Марка Эспера в начале этой недели в аналитическом центре "Атлантический совет", где он обсуждал новую "эру конкуренции великих держав".

Наши главные конкуренты – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооружённые силы и используют их растущую мощь, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет небольших государств и смещать баланс сил в свою пользу,

– сказал Эспер.

Он призвал к увеличению инвестиций в зарубежные партнёрства, чтобы сохранить превосходство Пентагона.

В то время как США возглавляют западный военный альянс НАТО из 30 держав, они, особенно при президенте Дональде Трампе, укрепили связи на востоке с Австралией, Индией и Японией в рамках четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности. Обе группировки поставили под угрозу безопасность Москвы и Пекина, которые разделяют озабоченность по поводу потенциального развертывания ракет средней дальности, ставшего возможным благодаря выходу США в прошлом году из договора о ядерных силах средней дальности (РСМД) 1987 года.

"Намерение и заявление наших американских партнёров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, не может не насторожить нас, и, без всякого сомнения, нам придётся что-то делать в ответ", – сказал Путин.

Чжао в пятницу также выразил надежду, что две державы смогут воспользоваться случаем для совместного решения таких проблем.

Наши отношения выдержали испытание меняющимся международным ландшафтом и стали прекрасным примером развития нового типа отношений между крупными странами,

– сказал он журналистам.

Несмотря на беспокойство в США и на Западе по поводу растущей мощи этого дуэта, он утверждал, что эти двое будут силами добра в мире.

Китай готов работать с Россией над всесторонней реализацией консенсуса наших лидеров, обогащением стратегической сути двусторонних отношений, содействием общему развитию и активизации, ведением более тесной стратегической коммуникации и координации, а также приданием большей позитивной энергии миру и стабильности во всем мире,

– заявил Чжао.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".