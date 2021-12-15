Новый военный блок для англосаксов в Восточном полушарии

Сквозь НАТО проходят линии глубокого внутреннего разлома

9 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что создание военного блока AUKUS (англ. аббр. от Australia, United Kingdom, United States) является дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок АУКУС создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий. Создание атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за региональное доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира», - отметил Герасимов на брифинге перед военными атташе. Также он подчеркнул, что Россия выступает «за многосторонние механизмы обеспечения безопасности в регионе с учётом интересов всех государств».

США, Британия и Австралия создали второй после НАТО западный военный блок AUKUS осенью этого года. Этот пока тройственный военно-политический союз уже фактически дал старт обновлению англосаксонского мира, который в свое время поспешили хоронить после прихода к власти в США Д.Трампа. В перспективе к новому военному альянсу могут присоединиться Канада и Новая Зеландия. Также весьма вероятно, что AUKUS включит в свою орбиту Японию, Южную Корею и Индию. Расширяя блок таким способом, Вашингтон будет де-факто сколачивать антикитайскую коалицию. Одной из целей, наряду со сдерживанием растущего влияния КНР, является военно-экономическая перегрузка «присмотра» англосаксов за континентальной Европой. Помимо этого, AUKUS создается под планируемый конфликт Китая и Тайваня (под данным предлогом можно будет также ввести военное положение в Австралии и зачистить набирающие на этом континенте силу протесты против принудительной вакцинации).

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Именно поэтому пакт сосредоточен, прежде всего, на военном потенциале. В рамках альянса Военно-морской флот Австралии должен впервые получить возможность строить атомные многоцелевые подводные лодки. Обладая высокой скрытностью и мощным вооружением, они должны будут доминировать в Индийском океане с целью «предотвращения прорыва» мощного китайского флота в случае военного конфликта в регионе. AUKUS также включает сотрудничество в области «кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей».

Уже сегодня AUKUS – это две ядерные страны, целый континент, огромные армии и ВПК. Совокупное население 450 млн. человек и ВВП в $27 трлн. против $15 трлн. у Китая и $17 трлн. у Евросоюза. Даже полностью объединенной континентальной Европе противопоставить новому гиганту просто нечего (кроме пресловутой борьбы против «изменения климата»). Создание англосаксонского военного альянса уже привело к тому, что Австралия расторгла контракты о строительстве подлодок на суммы 66 миллиардов долларов с Францией в пользу создания атомных субмарин. О том, в каком шоке пребывает Евросоюз, свидетельствуют переданные Евроньюс и BBC оценки МИД Франции («Это удар в спину») и Еврокомиссии («Теперь Европа может рассчитывать только на себя»).

По сути, континентальную Европу оставляют как бы наедине с Россией и военной «многополярностью», на всякий случай пока страхуемой НАТО, финансируемым и контролируемым из Вашингтона и Лондона. (Именно поэтому в последнее время европейские политики все громче заявляют о необходимости создания независимых от альянса вооруженных сил Евросоюза). Ранее Берлин и Париж могли воздействовать в военном смысле на соседей по ЕС через руководство НАТО. Теперь же их подталкивают к необходимости взаимодействия напрямую с другими региональными державами, ориентированными более проамерикански, чем проевропейски, в первую очередь с Польшей и Турцией, у которых свои интересы, особенно на постсоветском пространстве.

То, о чем заявил начальник Генштаба ВС РФ, – это событие, которое может стать знаковым на десятилетия. Сегодня англосаксы в лице США и Великобритании сворачивают своё открытое военное присутствие в Центральной Европе (Германия), в Центральной Азии (Афганистан) и Ближнем Востоке (Ирак). В этих регионах реальных противников глобального масштаба у них больше нет. Теперь главный соперник и конкурент – Китай – находится в другой части света – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому сюда и стремятся перенести всю мощь англосаксонского мира, до недавнего времени ассоциировавшуюся с блоком НАТО, а теперь оформляющуюся в виде нового военного блока AUKUS.

В этом раскладе России будут пытаться навязать «выбор без выбора» в виде присоединения к одному из центров силы и противопоставления объединенной Европе. Как известно, в прошлом веке, во время двух мировых войн, Россия становилась партнёром именно англосаксов. КНР в нынешнем раскладе готовят роль тогдашней Германии, недовольной разделом мирового геополитического пирога без ее участия. Все это, наряду с оставлением ЕС без американского попечения, даёт России уникальный шанс многовекторности как на западе (в Европе), так и на востоке (в Азии).

На Востоке (в Азии) соседям по континенту уже известно, что AUKUS способен помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между АСЕАН и Китаем (об этом уже официально заявил глава департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников). Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев убежден, что из-за создания новых блоков, подобных AUKUS, «под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии». Поэтому, чтобы не допустить превращения AUKUS в дестабилизирующий фактор, Минобороны России активно взаимодействует с партнёрами в АТР. По данным начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова, в истекающем году военное ведомство России уже приняло участие в совещаниях министров обороны государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), а также в мероприятиях по безопасности в рамках регионального форума АСЕАН.

Пока же австрийская Die Presse утверждает, что в настоящее время «западный оборонный альянс НАТО переживает настоящий экзистенциальный кризис». Австрия не входит в альянс, поэтому её эксперты могут относительно свободно высказывать своё мнение о состоянии дел в этой организации. А они утверждают, что сейчас сквозь НАТО проходят линии глубокого внутреннего разлома. Самый глубокий раскол между европейцами и американцами обусловлен тем, что «хозяин Белого дома сбивает Европу с толку своими грубыми ходами вроде бегства из Афганистана или тайного формирования нового альянса с Австралией и Великобританией (AUKUS)».

В результате, по мнению Die Presse, «учитывая внутренние трения и внешние вызовы, сейчас перед Североатлантическим блоком открыты три пути: продолжать, как прежде, с горем пополам выкарабкиваться из кризиса, провести основательную реформу или распустить НАТО и сформировать из континентальных остатков новый европейский оборонный пакт».