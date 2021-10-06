Новый виток войны МИДов: Из США вышлют 300 воображаемых русских дипломатов

Американские сенаторы выводят холодную войну с Россией на новый виток. Они борются с несуществующими дипломатами.

"Граф умеет считать…" Или не умеет?

Американские сенаторы, представители Республиканской и Демократической партий, написали письмо своему президенту, в котором фактически поставили ультиматум, призвав "наказать Россию" и выслать из США 300 русских дипломатов.

По их мнению, только это способно привести к паритету численность дипломатических представительств обеих стран. На данный момент в этом вопросе якобы существует дисбаланс. Американских дипломатов в посольстве в Москве всего 123 человека, а русских в США – около 400.

Мы пишем, чтобы выразить нашу озабоченность тем, что продолжающиеся действия российского правительства против нашего посольства в Москве представляют собой существенный риск для национальной безопасности и влияют на способность посольства функционировать. Отсутствие соразмерного ответа на эти действия только провоцирует более враждебное поведение России,

– говорится в письме.

Как это часто бывает, приходится констатировать, что сенаторы, написавшие и подписавшие письмо, либо закончили обучение математике в том классе, где обучают счёту на палочках, либо затеяли провокацию чистой воды, стремясь свести сотрудничество по линии дипломатических ведомств к абсолютному нулю.

Действительно, на территории США в русских дипмиссиях насчитывается около 400 сотрудников, но из них примерно 150 работают в постпредстве России при ООН и к дипмиссии в США никак не относятся. Почему тогда они трудятся в США? Наверное, по той простой причине, что штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, находящемся как раз в США.

То есть это уже не 400, а 250 человек остаётся на посольство России в Вашингтоне. Уже нет в природе искомых 300 потенциальных изгнанцев. Но тут и начинается самое интересное.

В отличие от большинства посольств, нанимающих для зарубежных диппредставительств обслуживающий персонал из аборигенов страны пребывания, МИД России по традиции, пошедшей ещё со времён СССР, использует в качестве таких сотрудников граждан России, отправляющихся на эту работу в зарубежные командировки. Садовники, повара, водители, переводчики и т. д. – все они приехавшие из России для этой работы граждане РФ. Но никакими дипломатами они не являются, следовательно, не обладают правами дипсотрудников, в том числе и дипломатическим иммунитетом.

Если вычесть этот персонал из штатного расписания посольства России в Вашингтоне, то окажется, что число русских дипломатов мало чем отличается от аналогичного количества американских дипломатов в Москве.

То есть, чтобы выслать из США 300 русских дипломатов, Москве надо бы немедленно прислать ещё не менее 250 человек с диппаспортами в Вашингтон. Но вот беда – американское посольство в Москве не выдаёт нашим дипломатом визы.

Тупость? Нет, провокация!

С трудом верится, что американские сенаторы настолько тупые, необразованные и примитивные. Но даже если это так, то у каждого из них есть штат помощников, которые обязаны были поправить своих шефов. Следовательно, речь идёт о совершенно сознательной провокации, являющейся лишь очередным звеном в цепочке "дипломатической войны" Вашингтона с Москвой, развязанной ещё президентом Бараком Обамой в 2016 году.

Напомним, тогда перед отставкой Обама распорядился выслать 35 русских дипломатов. Кроме того, американскими властями были наложены аресты на собственность диппредставительств России на территории США, а сами представительства подверглись обыскам. Россия ответила аналогичными действиями.

С тех пор обоюдные атаки и не прекращаются, США вошли в список государств, объявленных в России недружественными (зацените мягкость риторики, в отличие от США, где Россию в открытую называют не просто противником, а врагом), а в августе нынешнего года власти нашей страны запретили посольству США в Москве нанимать на работу граждан России и третьих стран, чуть ли не обрекая американского посла на собственноручную чистку унитазов в диппредставительстве.

На встрече в Женеве Путин и Байден договорились прекратить противостояние в дипломатической сфере и отменить все взаимные ограничения, но, как видно, американскую сторону такое развитие отношений не устраивает.

МИД России уже заявил на это, что Москва не оставит без ответа новые шаги и ограничения, если они будут введены, а это означает, что всё сотрудничество по дипломатической линии фактически будет прекращено.

Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них,

– подчеркнули в МИД России.

Что с того?

Рисков, как видим, никаких нет. Даже в означенных цифрах Байден вряд ли пойдёт навстречу призыву сенаторов. Но расхолаживаться не стоит. Они там в Вашингтоне такие затейники, что непременно ещё что-нибудь придумают. Если с математикой обломаются, то непременно что-нибудь нахимичат.

Всегда нужно иметь наготове ответы – симметричные или не очень.

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