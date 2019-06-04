«Новый виток медийной кампании»: почему Помпео призвал Россию «отчитаться» за катастрофу MH17

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «должна пойти на большее» в расследовании катастрофы малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 и потерпевшего крушение на Украине в 2014 году. Также Помпео пообещал «привлечь Россию к ответственности» за трагедию. В МИД РФ раскритиковали попытки госсекретаря «давать всем указания», напомнив, что у Москвы есть ряд претензий к идущему в Нидерландах следствию. Как считают эксперты, Запад намеренно игнорирует попытки Москвы оказать помощь в расследовании и использует катастрофу MH17 в политических целях — для демонизации образа России.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко раскритиковал позицию госсекретаря США Майка Помпео, ранее обвинившего Россию в недостаточном сотрудничестве со следствием по делу о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.

«Это такая тактика американцев — давать всем указания. При чём здесь США? — цитирует дипломата РИА Новости. — Расследование, кстати говоря, идёт, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили».

«Привлечь к ответственности»

Накануне Помпео заявил, что Москва «должна пойти на большее» в расследовании трагедии МН17. Об этом глава американской дипломатии заявил, находясь с визитом в Нидерландах, в интервью местной телерадиокомпании RTL. Одновременно Помпео подчеркнул, что считает Россию ответственной за случившееся.

«Надеюсь, Россия поймёт, что в её же интересах будет отчитаться в том, что произошло в том чудовищном инциденте, повлёкшем гибель людей», — заявил госсекретарь США.

На вопрос журналиста, могут ли Нидерланды рассчитывать на поддержку США в ситуации вокруг крушения МН17, американский госсекретарь ответил утвердительно. По его словам, он уже обсудил со своим нидерландским коллегой, как «сделать всё возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту чудовищную трагедию».

Крушение самолёта авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом произошло 17 июля 2014 года, в разгар вооружённого конфликта на востоке Украины. Жертвами стали 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

В мае 2018 года Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины возложила вину за катастрофу на Россию. Согласно её выводам, самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук» российских войск. Официальные Гаага и Канберра заявили о признании результатов расследования. Наша страна неоднократно опровергала обвинения, упрекая ССГ в предвзятости и использовании непроверенных источников, а также игнорировании документальных данных, которые предоставляла Россия.

Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, «тема крушения Boeing 777 снова поднимается на Западе в связи с предстоящей пятилетней годовщиной трагедии».

В свою очередь, глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов, утверждает, что заявление Помпео «даёт старт новому витку антироссийской медийной кампании».

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)

РИА Новости

© Максим Блинов

«Со стороны госсекретаря США продолжаются голословные обвинения России в крушении пассажирского Boeing 777, но дело не в Помпео как таковом, он лишь раскручивает маховик антироссийской истерии, развязанной в глобальных медиа, — заявил в беседе с RT Мартынов. — Речь идёт о воздействии на европейское общественное мнение. Динамика медийного давления такова, что ни один здравомыслящий человек не имеет ни минуты времени, чтобы спокойно подумать, сопоставить факты и понять, что обвинения в адрес России необоснованны».

Как подчёркивает эксперт, Майк Помпео вспомнил о MH17 на фоне усиления разногласий между США и ЕС. Речь и о давлении американцев на Евросоюз в рамках торговой войны Вашингтона и Пекина, в частности — о призывах отказаться от сотрудничества с китайскими компаниями в сфере высоких технологий, и об угрозах наложения санкций за участие в проекте «Северный поток — 2», и о разногласиях с европейцами по поводу расходов на оборону в рамках НАТО. Демонизация же России позволяет продемонстрировать наличие общей угрозы, ради борьбы с которой якобы нужно сплотиться вокруг Вашингтона, пояснил Мартынов.

«И снова начинает обсуждаться уже почти забытое дело о самолёте Boeing, сбитом над Донбассом в 2014 году. Опять кричат о российской угрозе, — подчёркивает политолог. — Эксплуатируются страхи, засевшие в сознании европейцев ещё со времён холодной войны. Этот страх парализует их, и в этом состоянии они уже не думают ни о чём. Тем более о своих суверенных интересах».

Вопросы без ответа

Как отмечают эксперты, заявления о недостаточном сотрудничестве РФ с Совместной следственной группой не выдерживают никакой критики. На самом деле именно наша страна неоднократно демонстрировала такие намерения. Однако ни ССГ, ни Нидерланды, представители которых возглавляли расследование, не выказывают ни малейшего желания принять к сведению российскую информацию.

Так, в сентябре 2018 года Минобороны России рассекретило ряд документов и обнародовало результаты радиоперехвата разговоров украинских военнослужащих, свидетельствовавших, что малайзийский Boeing был сбит расчётом ПВО Вооружённых сил Украины. Однако, как отмечал в январе 2019-го замгенпрокурора России Николай Винниченко, ССГ «не проявила никакого интереса к этим документам». При этом, по его словам, в течение четырёх лет, пока шло расследование, Россия предоставляла Нидерландам всю информацию, которую они запрашивали по данному делу.

Также не были приняты во внимание ни ССГ, ни голландскими правоохранителями предоставленные Россией ещё в 2016 году данные первичной радиолокации, ставившие под сомнение версию пуска ракеты с территорий, занятых на тот момент донецкими ополченцами. Проигнорировали и выводы производителя ЗРК «Бук» — компании «Алмаз-Антей», озвученные в том же 2016 году. Согласно этим данным, MH17 был сбит устаревшей версией ракеты зенитно-ракетного комплекса, не стоящей на вооружении российской армии, но до сих пор используемой ВСУ.

В то же время, несмотря на неоднократные призывы российской стороны, Украина до сих пор не опубликовала информацию со своих РЛС и данные диспетчерских служб об обстановке в воздушном пространстве страны на момент трагедии.

Как отмечала в прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова, ССГ даже не отправляла соответствующих запросов на Украину. Есть вопросы у нашей страны и к США, так и не обнародовавшим снимки со своих спутников, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.

Мария Захарова

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Наконец, крайне подозрительным выглядит запрет правительства Нидерландов предоставлять журналистам доступ к межведомственной переписке по делу MH17, считают в российском дипведомстве.

«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию», — отмечала 8 мая 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Табу на критику

В критике позиций США и их союзников относительно расследования крушения MH17 Россия не одинока. На днях премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад обвинил западные страны в том, что они заняли ангажированную позицию по этому вопросу, изначально решив «повесить преступление на русских». По словам политика, Малайзии ограничили доступ к материалам следствия, несмотря на формальное участие в ССГ. Мохамад считает, что Украина вполне может быть причастна к уничтожению самолёта, а следствие по делу МН17 не носит нейтрального характера.

Высказывают сомнения относительно официальной версии катастрофы и на Западе. Так, в конце мая член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил вины Киева в крушении самолёта.

Тьерри Боде

Reuters

© Eva Plevier

Кроме того, в прошлом месяце голландский профессор Кейс ван дер Пейл представил в Москве книгу «Крушение самолёта МН17, Украина и новая холодная война. Взгляд через призму катастрофы». Как заявил тогда нидерландский учёный, страны Запада с самого начала занимали предвзятую антироссийскую позицию по данному вопросу.

Однако руководство западных стран и ведущие СМИ отказываются даже обсуждать аргументы критиков официальной версии трагедии. Показательно, что, например, нидерландский премьер Марк Рютте вместо того, чтобы аргументированно ответить на сомнения Тьерри Боде в вине Москвы, начал его оскорблять, назвав политика «любовником России». А от Махатхира Мохамада нидерландское правительство потребовало объяснений в связи с его комментариями.

В свою очередь, в нидерландских СМИ люди, назвавшиеся представителями семей погибших, осудили слова Боде как «возмутительные», а малазийского премьера и вовсе обвинили в предательстве памяти погибших. По мнению Олега Бондаренко, табу на высказывание каких бы то ни было претензий и вопросов к украинской стороне связано с тем, что «это невыгодно с политической точки зрения».