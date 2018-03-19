Новый вирус крадет деньги с Android-смартфонов

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Новая версия вируса Fakebank, который атакует гаджеты под управлением операционной системы Android, получила возможность перехватывать звонки пользователей в банки.

Сейчас специалисты заявили о том, что есть новая версия вируса Fakebank. Известно, что он атакует все гаджеты под управлением операционной системы Android. В частности, сейчас эта программа получила возможность перехватывать звонки пользователей в банки.

Специалисты компании Symantec объяснили, как работает вредоносное ПО. По словам экспертов, оно способно перехватывать звонки. В момент, когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, то тогда программа переадресует вызов на номера мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег.



Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит устанавливать приложения из непроверенных источников. Также специалисты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение гаджета.