Новый уровень: ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии. В организации заявили, что в ближайшие дни не исключают роста числа погибших и заболевших. Тем временем в России зафиксировали восемь новых случаев заражения. Российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией, где сохраняется наиболее неблагоприятная обстановка. Помимо этого, Россия объявила о приостановке выдачи виз итальянским гражданам.

Employees wearing protective gear spray disinfectant to sanitize a passenger bus as a preventive measure against the coronavirus in Lviv, Ukraine Reuters © Mykola Tys