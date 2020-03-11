Новый уровень: ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии. В организации заявили, что в ближайшие дни не исключают роста числа погибших и заболевших. Тем временем в России зафиксировали восемь новых случаев заражения. Российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией, где сохраняется наиболее неблагоприятная обстановка. Помимо этого, Россия объявила о приостановке выдачи виз итальянским гражданам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что вспышка нового коронавируса в мире приобрела характер пандемии. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Мы пришли к выводу, что (текущая ситуация с коронавирусной инфекцией. — RT) COVID-19 может быть расценена как пандемия», — заявил он.

В организации ожидают, что в ближайшие дни и недели число погибших, случаев заражения, а также затронутых болезнью стран может возрасти.

Тем временем стало известно, что в России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Все заболевшие за последние две недели побывали в Италии, среди них шестеро — жители столицы, ещё двое — Московской области, все они были госпитализированы в инфекционные боксы. Один из заразившихся — ребёнок. В штабе уточнили, что у него отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Также в штабе сообщили, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с несколькими странами из-за вспышек заболевания.

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территории Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости заявление штаба.

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Исключения составят регулярные рейсы Москва — Рим (и обратно), Москва — Берлин (и обратно), Москва — Мюнхен (и обратно), Москва — Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва — Мадрид (и обратно), Москва — Барселона (и обратно), Москва — Париж (и обратно), осуществляемые через Шереметьево.

Помимо этого, Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

В связи с распространением коронавируса в штабе рекомендовали по возможности отменять массовые мероприятия в России, проводить их в видеоформате или без зрителей, а также посоветовали федеральным ведомствам отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или организованных во исполнение поручений президента и правительства для обеспечения безопасности страны.

Ранее власти Украины приняли решение ввести на три недели карантинные меры на всей территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Они предполагают закрытие учебных заведений и запрет на массовые мероприятия с количеством участников, превышающим 200 человек. Спортивные соревнования возможны, но без зрителей и с разрешения международных организаций.

Кабмин Украины также принял решение выделить 100 млн гривен ($3,9 млн) на закупку средств индивидуальной защиты, а также приобрести инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту Киева Борисполь.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар также уточнила, что будет прекращено авиасообщение со странами, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ограничения в Европе

Самые жёсткие ограничительные меры на данный момент введены в Италии, которая является очагом распространения коронавируса в ЕС. Число заразившихся инфекцией COVID-19 превысило 10 тыс. человек. В стране ограничено передвижение между городами, запрещены все массовые, спортивные мероприятия, закрыты учебные заведения и культурные учреждения. Перемещаться можно только в случае особой необходимости или по работе.

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Премьер Италии Джузеппе Конте заявил в среду, 11 марта, что правительство может рассмотреть запрос северных областей Ломбардия и Венето на ужесточение ограничительных мер. В этих регионах могут быть закрыты все предприятия и учреждения, кроме аптек и магазинов, остановлен транспорт. Предполагается, что работать будут только самые необходимые коммунальные службы.

Резкий скачок в увеличении инфицированных новым коронавирусом был зафиксирован в Испании. Здесь число подтверждённых случаев заражения превысило две тысячи. Тем не менее карантин пока введён только в учебных заведениях Мадрида и баскской провинции Алава.

Между тем министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что «вирус будет распространяться, никакие меры не предотвратят это». Повлиять, по его мнению, можно лишь на скорость распространения.

«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

По её оценке, одной из действенных мер может стать домашний карантин. А вот закрывать границы европейским странам не стоит, считает канцлер ФРГ.

В столице Германии было принято решение отменить все массовые мероприятия с количество участников свыше 1000 человек до конца пасхальных каникул. Сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайджи заявила, что «именно в начале эпидемии такое ограничение имеет значение».

Страны Евросоюза заявили о создании инвестиционного фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, его объём очень быстро достигнет €25 млрд.

Китай возвращается к жизни

Одновременно с этим в Китае благодаря жёстким мерам удалось остановить стремительное распространение вируса. По данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР на утро 11 марта, за прошедшие сутки в КНР заразилось только 24 человека. При этом cвыше 76% заражённых коронавирусом на материковом Китае вылечились. Это 61 475 человек из 80 778 инфицированных. В больницах всё ещё находятся 16 145 человек, из них 4492 — в тяжёлом состоянии.

Рим уже попросил Пекин поделиться своим опытом по борьбе с инфекцией. Глава МИД республики Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией».

В районах провинции Хубэй с низким и средним эпидемическим риском возобновляются пассажирские перевозки. Правительство провинции также заявило, что в ближайшее время ключевые предприятия Ухани смогут восстановить свою работу.