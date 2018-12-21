«Новый уровень противостояния»: США обвинили хакеров из КНР в совершении кибератак под руководством Пекина

Вашингтон обвиняет двух китайских хакеров в кибератаках и шпионаже в отношении США и ещё по меньшей мере 11 стран. Об этом говорится в заявлении Минюста Соединённых Штатов. В ведомстве утверждают, что подозреваемые якобы входят в группировку the APT10, а их деятельность координировало Министерство государственной безопасности КНР. По мнению экспертов, в рамках торговой войны США пытаются убедить западные страны, что Пекин представляет для них серьёзную угрозу.

Американская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Китая в совершении кибератак, которые якобы проводились на протяжении по меньшей мере 12 лет под руководством Министерства государственной безопасности КНР. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Китайских подданных Чжу Хуа и Чжана Шилуна обвиняют в сговоре «с целью совершения компьютерных вторжений», «сговоре с целью совершения мошеннических действий» и «краже личных данных при отягчающих обстоятельствах».

По данным ведомства, они работали в компании Huaying Haitai в городе Тяньцзинь, деятельность которой координировало местное бюро МГБ КНР. При этом обвиняемые входили в состав хакерской группировки the APT10, где скрывались под псевдонимами Afwa, CVNX, Alayos, Godkiller и Baobeilong, Zhang Jianguo, Atreexp.

Согласно заявлению американского обвинения, примерно с 2006-го по 2018 год, входя в состав the APT10, они приняли участие «в масштабных кампаниях вторжений в компьютерные системы», направленных на кражу интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Пострадавшими от этих действий стали «крупные предприятия в разных промышленных отраслях и правительства по всему миру (Великобритания, Германия, Франция, Канада, Финляндия, Бразилия, Индия, Япония, Швеция, Швейцария и ОАЭ), свыше 45 технологических компаний как минимум в 12 американских штатах, государственные учреждения США».

В частности, хакерам якобы удалось похитить сведения о более 100 тыс. военнослужащих ВМС США и взломать компьютеры Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли при Минэнерго США и Центра космических полётов Годдарда (исследовательская лаборатория NASA).

«В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые были частью группы, которая взламывала компьютеры по крайней мере в дюжине стран и предоставила разведывательной службе Китая доступ к конфиденциальной деловой информации. Это чистое мошенничество и воровство, которое даёт Китаю несправедливое преимущество за счёт законопослушных предприятий и стран, следующих международным правилам в обмен на привилегию участия в глобальной экономической системе», — заявил заместитель генпрокурора США Род Розенштейн.

Как добавил директор ФБР Кристофер Рэй, «здоровая конкуренция идёт на пользу мировой экономике, но не преступное поведение».

С обвинениями в адрес Пекина также выступило Министерство иностранных дел Великобритании. При этом в Лондоне, ссылаясь на Национальный центр кибербезопасности, считают, что группировка the APT10 «с высокой степенью вероятности» ответственна за киберкампанию.

«Эти действия должны прекратиться. Они идут вразрез с обязательствами, данными Великобритании в 2015 году», — заявил глава МИД Соединённого Королевства Джереми Хант.

При этом он добавил, что Китай, являясь членом G20, взял на себя обязательства не поддерживать кражу интеллектуальной собственности и коммерческих тайн.

Отметим, что власти Соединённых Штатов в последнее время активизировались в борьбе с КНР в сфере информационных технологий. Так, в начале декабря в Канаде по запросу Вашингтона была заключена под стражу финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских торговых санкций США.

Карточки о розыске Чжу Хуа и Чжана Шилуна, размещённые на сайте ФБР

© fbi.gov

«Из Китая хотят сделать пугало»

Американцы в рамках развернувшейся торговой войны делают всё возможное для того, чтобы сбить Китай с курса по широкому распространению собственных технологий и предприятий по всему миру. Об этом заявил RT директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

«Эта атака состоит из двух компонентов. Первый — торговая война. Она лишает Китай притока денег и делает более дорогой китайскую продукцию. Второй компонент, который был абсолютно предсказуем, — атака на «китайский интеллект», то есть IT-ресурсы, и обвинения в хакерстве», — сказал эксперт.

По его словам, предыдущие президентские администрации США делали «лишь мелкие уколы» в адрес Китая, но при нынешней власти в Вашингтоне обвинения становятся всё более жёсткими и частными.

«Главная задача США — показать, что Китай является угрозой для западного мира, развивает свои технологии. Этим Штаты убивают сразу двух зайцев. Первый — запрос на выделение средств для защиты национальной компьютерной сети в США. Второй — из Китая хотят сделать пугало и показать, что только Соединённые Штаты могут остановить его киберагрессию против Запада», — подчеркнул Маслов.

Как считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, между КНР и США происходит «комплексное ухудшение отношений», а торговая война — лишь часть этого процесса.

«Сейчас, когда противостояние вышло на новый уровень, американцы эту тему будут использовать. Так же, как это было и с Россией. В обычной ситуации все понимают, что работа разведки — естественный процесс и часть отношений между странами. Но, когда отношения ухудшаются, это, конечно, используется в качестве обоснования тех или иных жёстких мер. Китайские спецслужбы активны в киберпространстве. Но и все другие крупные государства активны в этой сфере. Непонятно, что тут странного», — заметил аналитик в разговоре с RT.

Между тем экономический эксперт Антон Шабанов подчеркнул, что Вашингтон и Пекин в борьбе за звание первой экономики мира будут применять не совсем честные методы.

«Обвинения в шпионаже и киберпреступлениях справедливы как в сторону США, так и в сторону Китая. Тут важно понять, что, чем больше экономика, тем больше она нуждается в каких-то новых изобретениях. И самый простой способ — не изобретать с нуля. Это дорого, длинно и сложно. Можно их просто украсть у соседа. Поэтому, чем больше будут экономики США и Китая, тем больше будут использоваться такие методы шпионажа. Это не ново для мира, и такие обвинения могут сыпаться с обеих сторон», — пояснил он в беседе с RT.