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«Новый уровень отношений»: СМИ сообщили о планах Турции купить российские Су-57 вместо американских F-35

28 мая 2018, 02:39  •  59 • В мире
Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35. Как сообщают турецкие СМИ, Анкара рассматривает возможность сделки с Москвой на случай, если США заблокируют поставки своих самолётов. Ранее Вашингтон неоднократно угрожал отказаться от передачи F-35 в связи с покупкой Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400. В экспертном сообществе полагают, что сделка может ещё больше отдалить Турцию от НАТО и Соединённых Штатов.
 
Многофункциональный истребитель Су-57 © Владимир Сергеев / РИА Новости
 

Анкара рассматривает возможность закупки российских истребителей Су-57 вместо американских F-35. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

По данным источников, такое решение может быть принято, если Соединённые Штаты заблокируют поставки своих самолётов. При этом в статье отмечается, что сама Турция не будет отказываться от права на истребители F-35, которые должны быть поставлены в страну в июне.

Об уровне обсуждений, в ходе которых был предложен вариант закупки российских самолётов, издание не сообщает. Власти эту информацию официально пока не подтверждают.

«Новость, которая прошла по СМИ, подготовлена на основе мнений экспертов. Мы её подтвердить не можем. То есть такие публикации пока не являются выражением официальной позиции государства», — цитирует РИА Новости источник в секретариате оборонной промышленности Турции.

Напомним, что недовольство Вашингтона вызывает контракт Анкары с Москвой на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Поставки должны состояться к концу 2019 года. В США считают, что покупка российских ЗРК может привести к введению ограничительных мер в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Кроме того, Вашингтон беспокоится, что покупка С-400 противоречит принципам оперативной совместимости вооружений со средствами НАТО.

В законопроекте о бюджете Министерства обороны США на 2019 финансовый год, принятом палатой представителей конгресса 24 мая, отмечается, что решение турецких властей может негативно отразиться на общей системе поставок оружия между Вашингтоном и Анкарой. В документе говорится, что после вступления законопроекта в силу глава Пентагона должен направить комитетам конгресса доклад о статусе отношений двух стран, в котором будет дана оценка возможной покупке российских ЗРК.

В частности, конгрессмены хотят выяснить, как сделка отразится на совместном использовании военной техники, в том числе истребителей пятого поколения F-35 и F-16, зенитных комплексов Patriot, вертолётов CH-47 Chinook, AH-1, H-60 Black Hawk.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал возможную блокировку поставок F-35 неприемлемой и пообещал прибегнуть к ответным мерам, если Соединённые Штаты отменят соглашение.

  • © U.S. Navy / Lockheed Martin / Getty Images

Прежде чем покупать С-400, турецкие специалисты смогли убедиться в эффективности российского оружия, заметил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, сейчас турецкие власти могут решать, какие истребители им будет выгоднее приобрести — российские или американские.

По его мнению, предложение о покупке Су-57 может ещё больше сблизить Анкару и Москву. Кроме того, отметил эксперт, поставка техники Турции предполагает выработку общей стратегии военного поведения в регионе, в том числе и в Сирии.

«Россия, продав самолёты или С-400, берёт на себя обязательство о военно-техническом сопровождении оружия, а это значит, что турецкие лётчики неизбежно будут учиться в наших вузах и академиях, проходить практику. Это уже новый уровень политики, экономики и военно-технических отношений», — считает Баранец.

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В то же время он сомневается, что США могут допустить покупку Анкарой российских истребителей.

«Американцы готовы сделать для Эрдогана всё, лишь бы он отказался ещё и от российских Су-57, потому что такая сделка ещё больше отдалит Турцию от НАТО и Соединённых Штатов Америки», — заметил военный эксперт.

Прошли испытания

Самолёты Су-57, ранее известные под названиями ПАК-ФА и Т-50, — это истребители пятого поколения, которые сравнивают с американскими ударными самолётами F-22 и F-35.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства, в феврале ВКС России испытали в Сирии современные крылатые ракеты для истребителя.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных оперативно-тактических крылатых ракет с самолёта пятого поколения Су-57», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул важность сирийского опыта для совершенствования оборонительных систем, отметив, что всего в регионе было испытано более 60 серийных и перспективных образцов вооружений ВКС.

Ранее Шойгу рассказал, что Су-57 находились в Сирии в течение двух дней, за которые выполнили программу испытаний, в том числе боевых.

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