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«Новый уотергейт»: республиканцы обвинили демократов в попытке скрыть доклад о слежке за Трампом
21 января 2018, 01:24 • 90 • В мире
20 января — знаменательный день для Дональда Трампа. Ровно год назад он занял президентское кресло, пообещав «сделать Америку снова великой». Несмотря на громкие предвыборные заявления, кардинальных изменений в жизни США так и не свершилось. Зато этот год стал богатым на различные скандалы с участием главы Белого дома. Самый резонансный из них — «связи Трампа с Россией». Несмотря на то что никаких доказательств «связей» пока не нашли, закрывать эту тему политические оппоненты республиканца не спешат. Однако их позиции могут пошатнуться. В палату представителей конгресса США была представлена докладная записка с грифом «Совершенно секретно», в которой предположительно сообщается о слежке, которую вела администрация Барака Обамы за командой Трампа, нарушая при этом все законы. Этот скандал уже назвали «новым уотергейтом».
Двадцатое января 2018 года — торжественный день для Дональда Трампа. Ровно год назад республиканец занял президентский пост, обещая полностью изменить жизнь Соединённых Штатов. Среди его обещаний было и создание множества рабочих мест, и жёсткая позиция по отношению к Китаю, и строительство стены на границе с Мексикой за её счёт. Помимо этого, республиканец уверял, что теперь все государства на планете будут сами определять свою внутреннюю политику и Вашингтон не будет вмешиваться в их дела.
Прошло 365 дней, но Америка следует всё тем же путём. Более того, с самого начала на президента насели оппоненты и ведущие СМИ, которые критиковали буквально каждый его шаг. Особенно скандальным стало инициированное расследование его «российских связей», якобы благодаря которым республиканец смог занять столь высокий пост.
Однако в годовщину президентства Трампа стал назревать новый политический скандал. Он связан с предполагаемым документом Минюста США. Однопартийцы президента заявили, что внутренний доклад ведомства буквально проливает свет на период президентской гонки в 2016 году и связанное с ней «вмешательство России».
Требуя правды
Документ был подготовлен комитетом по разведке палаты представителей, и теперь республиканцы-конгрессмены настаивают, чтобы его обнародовали.
«Я видел засекреченный доклад о ФБР, нарушениях FISA, скандально известном информаторе и так называемых связах с Россией. То, что я увидел, повергло меня в шок. Американцы заслуживают правды», — написал в Twitter член палаты Марк Мидоуз.
Хештег #ReleaseTheMemo («Опубликуйте документ») быстро разошёлся по социальным сетям. Его, в частности, подхватил конгрессмен Мэтт Гаец, опубликовав совместное с 65 другими законотворцами заявление.
«После прочтения этого документа мы были поражены и разочарованы. Но он углубил нашу веру в жизненно важное значение прозрачности. Этот важный доклад представляет интерес для каждого, кому есть дело до Америки и нашей демократической системы управления. Мы требуем немедленного опубликования этого документа для общественности», — говорится письме к главе комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.
Как позднее отметил Гаец в разговоре с Fox News, он уверен, что после обнародования докладной «определённые люди (в правительстве. — RT) попадут под уголовное преследование».
А член палаты представителей США Стив Кинг и вовсе отметил, что то, что раскрывается в документе, «намного хуже, чем Уотергейтский скандал».
«Я читал документ. Наступила отвратительная действительность. Я больше не надеюсь на то, что есть какое-либо невинное объяснение тому, что увидела общественность», — написал он в своём Twitter.
«Засекреченный доклад, представленный комитетом разведки, поднимает серьёзные вопросы по поводу высшего эшелона власти в администрации Обамы и ФБР времён Коми, так как относится к так называемому расследованию вмешательства», — отметил, в свою очередь, конгрессмен-республиканец Рон Десантис.
Свой выпад в адрес демократов сделал и сын президента Дональд Трамп — младший. «Это двойные стандарты, которыми демократы при участии СМИ кормят людей. Вот почему ни один из них больше не пользуется доверием у американского народа», — сказал он.
Скандальный доклад
В докладе Минюста утверждается, что администрация Обамы позволяла ФБР и высокопоставленным чиновникам ведомства предпринимать любые действия в рамках Акта о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) для слежки за командой Трампа. Такая информация предыдущими властями отрицалась.
Стоит отметить, что подобные заявления делал ещё сам Трамп в марте 2017 года, однако тогда ведущие американские СМИ подняли его на смех. Сославшись на представителя Обамы, они в один голос утверждали, что Трамп наговаривает на 44-го президента.
Однако спустя несколько дней глава комитета палаты представителей США по разведке Девин Нунес сообщил, что факт прослушки всё-таки был. Но он назвал её «случайной» и не связанной с деятельностью бывшей администрации. Однако его заявление вызвало целую волну возмущения со стороны демократов, из-за которой он даже был вынужден временно устраниться от расследования «российских связей» Трампа.
Нашли «русский след»
В этот раз конгрессмены-демократы также выразили своё недовольство. В частности, старший представитель партии в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что республиканцы вводят общественность в заблуждение и просто хотят нападать на ФБР и расследование, которое оно ведёт.
«Обилие фактических неточностей и ссылки на секретные материалы, которые республиканцы — члены комитета по разведке никогда не читали, направлены на то, чтобы республиканцы — члены палаты представителей получили искажённое преставление о ФБР», — заявил Шифф.
Вдобавок к этому ведущие американские СМИ распространили информацию, что требования республиканцев по хештегу #ReleaseTheMemo подхватили и распространяют в Twitter аккаунты, каким-либо образом связанные с Россией. Об этой активности медиа сообщили со ссылкой на портал Hamilton 68, который отслеживает деятельность таких учётных записей.
Этот сайт широко известен в кругах приверженцев теории вмешательства России в выборы США. В его команду, в частности, входят такие медийные личности, как экс-посол США в РФ Майкл Макфол, руководитель правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер и бывший советник Хиллари Клинтон Джейк Салливан. Аккаунты, за которыми следит Hamilton 68, отобраны на субъективный взгляд их команды. Всего в их активе около 600 учётных записей, которые ведутся на английском языке.
«Следили за всеми»
Несмотря на это, эксперты считают, что данные докладной могут показать несостоятельность ведущегося в отношении Трампа расследования.
Вместе с тем он допустил, что доклад никогда не будет обнародован и политическая борьба между партиями продолжится. Помимо этого, сенатор отметил, что вероятность того, что администрация 44-го президента всё-таки вела слежку, очень высока.
«Я был бы удивлён, если они не шпионили за Трампом. Они следили за всеми. Они следили и за остальными членами исполнительной власти», — добавил он.
Пол также подчеркнул, что, скорее всего, нежелание демократов публиковать отчёт косвенно подтверждает ранние заявления Трампа о слежке за ним.
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