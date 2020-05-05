Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты

Ситуация вокруг убийцы-радикала Сергея Стерненко, лишившего жизни в 2018 году жителя Одесской области и нанёсшего ранения его товарищу, принимает формы самого абсурдного фарса.Пока оппоненты действующей власти вполне обосновано обвиняют ее в покровительстве Стерненко и в действиях, призванных дать ему избежать ответственности, представители противоположного лагеря обвиняют власть в сговоре с «регионалами» и тучах, которые-де сгущаются над убийцей.Футбольные ультрас из Киева пригрозили властям мобилизацией своих сторонников для массовых протестах если Сергей Стерненко будет заключен в СИЗО.Ультиматум был выдвинут самым крупным фанатским объединением на Украине на странице Ultras в социальной сети. Фанаты предупредили власти, что если «антиукраинские силы» осуществят попытку вручить подозрение «активисту», последует незамедлительно силовая реакция со стороны фанатского объединения WBC Ultras Динамо.«Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея, мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!», - говорится в сообщении.Информация о якобы готовящемся задержании Стерненко поступила от так называемого волонтера Романа Синицына. Он заявил, что СБУ совместно с Генеральной прокуратурой действительно готовятся вручить подозрение о совершении убийства Стерненко в ближайшее время. Синицын утверждает, что руководство СБУ вступило в сговор с бывшими «регионалами» и при поддержке Генерального прокурора Ирины Венедиктовой готовятся закрыть Стерненко в СИЗО.Как заявляет Синицын, арест Стерненко может произойти уже на текущей неделе.Напомним, что украинские ультрас – открыто фашиствующие группировки, которые неоднократно задействовались в преступных акциях в стране, в том числе, их представители были привлечены к казни людей в Одессе 2 мая 2014 года. Сергей Стерненко ранее возглавлял одесский «Правый сектор».