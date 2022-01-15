|
Новый ультиматум США России: "Острая боль" по 18 сценариям
15 января 2022, 19:15 • 192 • Политика
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что у Вашингтона есть аж 18 сценариев на случай "вторжения" России на Украину. И весьма ультимативно обещает, что Соединённые Штаты с союзниками "готовы причинить острую боль" Москве в этом случае.
На фоне недавних переговоров о гарантиях безопасности, которые Россия требует от США и НАТО представить в письменном виде, очередное громкое и весьма воинственное заявление из Вашингтона звучит как гром среди ясного неба. Как выяснилось, Соединённые Штаты хотят причинить России "острую боль" в случае её "вторжения" на Украину. И для этого у них якобы уже заготовлено аж 18 сценариев!
И нет, это не шутка. Об этом заявила в интервью, данном Financial Times, замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Причём прямым текстом говорится, что она "не собирается предварительно рассказывать о 18 различных сценариях".
Всё сказанное ею дальше вряд ли можно назвать дипломатическим языком. Это больше напоминает язык угроз и ультиматумов, ставший более привычным для американского истеблишмента.
- заверила Нуланд.
Но самое абсурдное, что дальше она тут же говорит про открытую "для дипломатического решения" дверь и продолжение работы Вашингтона над письменным ответом на требуемые Россией гарантии безопасности.
Реакция России
Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT полагает, что безосновательными заявлениями, подобными тому, с которым выступила Нуланд, Америка просто продолжает "засорять информационное пространство". Сказанное замгоссекретаря США депутат считает "провокацией для нагнетания истерии".
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя в своём Telegram-канале слова Нуланд, не удержался от сарказма, припомнив американцам позорное бегство из Афганистана.
Реакция на Украине
Депутат Верховной рады Макс Бужанский тоже с юмором прошёлся по сказанному Нуланд.
Известный украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на другой момент.
- выразил он свою точку зрения.
Реплика Лаврова
И 18 сценариев, о которых говорит Нуланд, рискуют оказаться... пшиком. Ранее во время традиционной пресс-конференции по итогам деятельности МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с жёстких высказываний в адрес Запада. И тогда же предупредил о том, что наша страна "готовится к любому развитию событий", пока ожидает ответа от Соединённых Штатов и НАТО на запрос о гарантиях безопасности. Лавров особо подчеркнул, что если имеется добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда есть возможность найти взаимоприемлемое решение.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2022, 09:15
|
13 января 2022, 02:30
|
09 января 2022, 14:30
|
11 января 2022, 21:55
|
09 января 2022, 22:05
|
10 января 2022, 15:35
|
09 января 2022, 11:00