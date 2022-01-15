Новый ультиматум США России: "Острая боль" по 18 сценариям

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что у Вашингтона есть аж 18 сценариев на случай "вторжения" России на Украину. И весьма ультимативно обещает, что Соединённые Штаты с союзниками "готовы причинить острую боль" Москве в этом случае.

На фоне недавних переговоров о гарантиях безопасности, которые Россия требует от США и НАТО представить в письменном виде, очередное громкое и весьма воинственное заявление из Вашингтона звучит как гром среди ясного неба. Как выяснилось, Соединённые Штаты хотят причинить России "острую боль" в случае её "вторжения" на Украину. И для этого у них якобы уже заготовлено аж 18 сценариев!

И нет, это не шутка. Об этом заявила в интервью, данном Financial Times, замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Причём прямым текстом говорится, что она "не собирается предварительно рассказывать о 18 различных сценариях".

Всё сказанное ею дальше вряд ли можно назвать дипломатическим языком. Это больше напоминает язык угроз и ультиматумов, ставший более привычным для американского истеблишмента.

Мы с союзниками готовы причинить очень быстро острую боль, если Россия предпримет этот шаг в любой форме,

- заверила Нуланд.

Но самое абсурдное, что дальше она тут же говорит про открытую "для дипломатического решения" дверь и продолжение работы Вашингтона над письменным ответом на требуемые Россией гарантии безопасности.

Реакция России

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT полагает, что безосновательными заявлениями, подобными тому, с которым выступила Нуланд, Америка просто продолжает "засорять информационное пространство". Сказанное замгоссекретаря США депутат считает "провокацией для нагнетания истерии".

Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае "российской агрессии", - подчеркнул парламентарий. - Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну.

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя в своём Telegram-канале слова Нуланд, не удержался от сарказма, припомнив американцам позорное бегство из Афганистана.

Вот же не лень им. Удивительные люди, - оценил заявление журналист. - Готовят сценарий, готовят - на все случаи жизни, а потом без всяких сценариев драпают из Кабула….

Реакция на Украине

Депутат Верховной рады Макс Бужанский тоже с юмором прошёлся по сказанному Нуланд.

Тут прям конкурс сценаристов, - отшутился депутат. - Лучший сценарий получит "Оскар", к бабке не ходи.

Известный украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на другой момент.

Если бы разведка США знала, что реально делает Россия и что может сделать в случае отказа от выдвинутых Россией требований в сфере безопасности, то разрабатывать 18 сценариев не пришлось бы,

- выразил он свою точку зрения.

Реплика Лаврова

И 18 сценариев, о которых говорит Нуланд, рискуют оказаться... пшиком. Ранее во время традиционной пресс-конференции по итогам деятельности МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с жёстких высказываний в адрес Запада. И тогда же предупредил о том, что наша страна "готовится к любому развитию событий", пока ожидает ответа от Соединённых Штатов и НАТО на запрос о гарантиях безопасности. Лавров особо подчеркнул, что если имеется добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда есть возможность найти взаимоприемлемое решение.