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Новый указ Путина о нацплане противодействия коррупции изменит планы ведомств
16 августа 2021, 22:55 • 96 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Из-за него ведомствам на всех уровнях придётся изменить свои планы. В документе также предложено уточнить ряд важных понятий.
Национальный план противодействия коррупции рассчитан на период с 2021 по 2024 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Реализацию прописанных в плане мероприятий поручено обеспечить главам федеральных органов власти. Ведомственные планы, касающиеся противодействия коррупции, должны быть изменены до 1 октября. Актуализировать соответствующие планы и программы ведомства должны и на региональном уровне.
Реализация мероприятий национального плана противодействия коррупции должна отражаться в докладе рабочей группы. Президиуму Совета при Президенте России поручено рассматривать этот доклад каждый год.
Владимир Путин предложил внести уточнения в понятия, используемые в антикоррупционном федеральном законе. Речь идёт о формулировках "личная заинтересованность", "близкие отношения", "близкое родство", "конфликт интересов".
До ноября Генеральная прокуратура и Центробанк России должны предложить меры, позволяющие прокурорам получать доступ к банковской тайне, если речь идёт о коррупционных делах.
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