Новый удар: военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная база Эт-Таджи на севере Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась ракетному удару. Как сообщил представитель Международной коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой Соединёнными Штатами, граждане США в результате атаки не пострадали. Ответственность за неё пока никто на себя не взял. Эт-Таджи стала четвёртой американской базой на территории Ирака, которая была атакована с момента убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Войска коалиции не пострадали в результате атаки военной базы Эт-Таджи в Ираке, сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую в Ираке и Сирии проводит группа стран во главе с США, полковник Майлз Кэггинс.

«В результате незначительного удара по базе Эт-Таджи никто из военнослужащих коалиции не пострадал», — написал Кэггинс в Twitter.

Военный объект, где дислоцированы американские войска, подвергся нападению 14 января. Как уверяет телеканал Al-Hadath, по базе, расположенной к северу от Багдада, было выпущено пять ракет.

В свою очередь, издание Arab News утверждает, что обстрел вёлся из установок БМ-13 «Катюша».

Официальных данных о том, какие средства поражения использовались при атаке, пока нет. Также никто ещё не взял на себя ответственность за случившееся.

Напомним, 12 января была обстреляна авиабаза Балад на севере страны. Тогда, по данным Центрального командования Вооружённых сил США, пострадавших тоже не оказалось.

Первые атаки на американские базы произошли 8 января. Иран провёл операцию под названием «Мученик Сулеймани», в ходе которой Вооружённые силы ИРИ нанесли серию ракетных ударов по американским военным объектам в соседнем Ираке. Так Тегеран отреагировал на американский авиаудар в окрестностях аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб генерал КСИР Касем Сулеймани. Генерал был популярен в Иране, и его убийство вызвало многотысячные акции протеста против действий США.

Вашингтон заявил, что считает Сулеймани ответственным за нападение на дипмиссию США в Багдаде. В частности, президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Висконсине, заявил, что ликвидировать генерала КСИР следовало много лет назад.

«Он должен был быть убит ещё 20 лет назад. Если бы я не сделал это, то мы бы потеряли три, четыре, пять посольств или баз, потеряли тысячи человек», — заявил Трамп.

Reuters

© Thaier al-Sudani

В свою очередь, ряд американских чиновников заявили, что у Вашингтона не было сведений, подтверждающих намерения Тегерана «напасть» на посольства Соединённых Штатов.

Убийство Сулеймани осудили многие мировые лидеры, включая президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В совместном заявлении после переговоров в Стамбуле лидеры назвали убийство Сулеймани силами США актом, подрывающим безопасность в регионе.

«Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе», — приводило РИА Новости выдержку из совместного заявления.

Президенты напомнили, что обмен ударами и использование силы не способствует разрешению противоречий, и призвали все стороны конфликта действовать сдержанно, проявлять здравый смысл и отдавать приоритет дипломатическим средствам урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского военачальника «выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки» и является «кульминацией противоправных действий» Вашингтона.

Мировое сообщество после гибели генерала также призвало США и Иран к сдержанности. В свою очередь, Тегеран пообещал Вашингтону жёсткий ответ, на что Трамп пригрозил республике уничтожением 52 важных объектов на её территории, включая памятники культуры. Тегеран также предупредил американскую сторону о возможном военном ответе, снял с себя обязательства по СВПД, признал Пентагон террористической организацией, а после этого нанёс удар по базам США в Ираке. 14 января в Тегеране сообщили о намерении привлечь американские власти и военных к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство Сулеймани.

В ответ на удары по базам Дональд Трамп ввёл в отношении Ирана новые экономические санкции.

Кроме того, в начале января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия на своей территории, а также за остановку сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с ИГ*. МИД страны также передал ноту протеста послу США в Багдаде после того, как Вашингтон осуществил на территории республики спецоперацию по ликвидации Сулеймани. И. о. премьера Ирака Адель Абдуль Махди отметил, что власти государства не давали американцам разрешения на проведение операции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.