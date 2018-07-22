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Новый удар: США атаковали сирийских беженцев
22 июля 2018, 12:24 • 152 • Война
Военная авиация возглавляемой США международной коалиции в Сирии совершила атаку на мирных жителей – несколько десятков семей, уходивших из города Аль-Суса в сельской местности Аль-Букамала на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Издание отмечает, что атакованные американцами сирийцы спасались из Аль-Сусы — от бомбардировок коалиции с одной стороны и террористов ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ), которые убивают гражданское население, с другой.
Неделей ранее сообщалось, что в результате авиаударов возглавляемой США коалиции в Сирии погибли 30 мирных жителей. Авианалетам подверглись деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме погибших, десятки пострадали, преимущественно женщины и дети.
При этом 7 июля Пентагон уверял, что США не намерены вмешиваться в ситуацию на юге Сирии, где правительственная армия заключила перемирие с вооруженной оппозицией. В американском военном ведомстве призвали власти Сирии и другие стороны конфликта добиваться скорейшего урегулирования в рамках Женевского процесса.
«Министерство обороны (США) по-прежнему сосредоточено на разгроме ИГ на востоке Сирии и не проводит никаких операций на западе Сирии. Дни ИГ как реально существующего халифата сочтены, и мы не можем отвлекаться от его окончательного разгрома», — сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В конце прошлого месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии. Об этом говорилось в заявлении его официального представителя.
«Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней военной эскалацией, в том числе наземными наступлениями и бомбардировками, на юго-западе Сирии», — указывалось в документе.
Гутерреш призвал все заинтересованные стороны соблюдать возложенные на них международные обязательства, в том числе по защите мирного населения и инфраструктуры.
Тогда же РИА «Новости» со ссылкой на военного командира сообщило, что самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, в результате чего один военнослужащий погиб и еще несколько получили ранения.
«Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близ границы с Ираком», — рассказал источник издания.
Чуть ранее сообщалось, что в результате авиаудара американских ВВС по позициям Сирийской арабской армии в районе Аль-Букемаля погибли несколько человек, многие были ранены. Однако официальный представитель Пентагона майор корпуса морской пехоты США Адриан Рэнкин-Галлоуэй заявил, что к авиаудару не имеют отношения ни ВВС США, ни авиация союзников Вашингтона по коалиции и операции «Непоколебимая решимость».
При этом ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в своем твиттере обвинила российских военных в авиаударе по сирийской провинции Идлиб.
«Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии», — написала американский дипломат в твиттере.
По ее словам, в ходе предполагаемого российского авиаудара по городу Зардан якобы погибли 44 человека.
Министерство обороны России за неделю до обвинений Госдепа выпустило опровержение сообщений о нанесении самолетом российских Воздушно-космических сил удара по мирному населению в Идлибе.
«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — указывалось в тексте сообщения Министерства обороны.
Министерство обороны РФ сообщало ранее, что в ночь на 14 апреля Военно-морские силы США, Королевский ВМФ Великобритании и Национальные ВМС Франции нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии.
Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» и других систем при поддержке палубной авиации. Всего, согласно данным отечественного военного ведомства, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71 ракету.
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