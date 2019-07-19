Новый удар по раскольникам Украины: Грузинская Православная Церковь отказывается признавать ПЦУ

Новую украинскую лжецерковь (ПЦУ) не поддержали и в Грузии: Грузинская Православная Церковь отказалась признавать раскольников. Об этом сообщает американская исследовательская организация Jamestown Foundation.

Отмечается, что из 47 членов Священного Синода Грузинской Церкви только три епископа открыто выступают за ПЦУ. Есть и еще шестеро, кто поддержал выданную Украине автокефалию, но не самих украинских раскольников. Абсолютное большинство иерархов - 38 человек - выступили резко против новой лжецеркви Незалежной.

Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает украинских раскольников, и митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Его называют одним из потенциальных преемников Предстоятеля Грузинской Православной Церкови.

Напомним, что томос для украинских раскольников в начале 2019 года выторговал у Константинополя уже экс-президент Украины Петр Порошенко и сделал его одним из главных пунктов своей предвыборной кампании. После этого из разрозненных групп украинских раскольников была создана новая лжецерковь Украины. Глава прошлой лжецеркви Филарет остался не у дел, и теперь грозит ПЦУ новым расколом.