Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленского сожрут с потрохами!" Жириновский о том, как новый президен...
Зеленский на взводе: Президент Украины грубо толкнул министра обороны - видео
Полиция Украины получила более 6000 сообщений о нарушениях на выборах
Превращаетесь в "Партию Мразей"?
Главная / Политика

Новый удар по раскольникам Украины: Грузинская Православная Церковь отказывается признавать ПЦУ

19 июля 2019, 20:24  •  112 • Политика
Грузинская Православная Церковь отказалась поддерживать новую лжецерковь Украины (ПЦУ), тем самым нанеся еще один удар по раскольникам Незалежной. В числе противников, как уточняется, и потенциальный преемник Предстоятеля Грузинской Церкви.
Новую украинскую лжецерковь (ПЦУ) не поддержали и в Грузии: Грузинская Православная Церковь отказалась признавать раскольников. Об этом сообщает американская исследовательская организация Jamestown Foundation.
Отмечается, что из 47 членов Священного Синода Грузинской Церкви только три епископа открыто выступают за ПЦУ. Есть и еще шестеро, кто поддержал выданную Украине автокефалию, но не самих украинских раскольников. Абсолютное большинство иерархов - 38 человек - выступили резко против новой лжецеркви Незалежной.
Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает украинских раскольников, и митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Его называют одним из потенциальных преемников Предстоятеля Грузинской Православной Церкови.
Напомним, что томос для украинских раскольников в начале 2019 года выторговал у Константинополя уже экс-президент Украины Петр Порошенко и сделал его одним из главных пунктов своей предвыборной кампании. После этого из разрозненных групп украинских раскольников была создана новая лжецерковь Украины. Глава прошлой лжецеркви Филарет остался не у дел, и теперь грозит ПЦУ новым расколом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 04:09
«Будем делать всё от нас зависящее»
19 июля 2019, 17:09
В Госдуме выступили против освобождения Сенцова путем обмена
19 июля 2019, 10:39
Пентагон учит Индию считать? Американский адмирал назвал невыгодной покупку С-400
19 июля 2019, 20:24
Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области
19 июля 2019, 17:09
Путин вступился за униженных чиновниками после наводнения в Тулуне жителей: "Чтобы ничего подобного люди не видели"
19 июля 2019, 13:54
ФСБ сможет отозвать разрешения на полеты: Авиакомпании включат в борьбу за безопасность России - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2019, 00:54
Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN...
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитали...
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
16 июля 2019, 17:24
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.