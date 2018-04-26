Новый сюрприз для России: «кооперация во имя войны» стартует в ближайшие дни • 220 • Аналитика



Целый ряд переломных геополитических и оперативно-стратегических событий разворачивается прямо на наших глазах в последние дни. И практически каждое из них готовит наиболее сознательную часть нашего общества к крайне суровым и тревожным сценариям развития ситуации как непосредственно у наших западных и южных границ, так и в ближневосточной зоне стратегических интересов Российской Федерации. Взрывоопасность наблюдающейся тенденции «сваливания» к этим сценариям прослеживается уже далеко не только в ускоренной подготовке автомагистралей и железнодорожных узлов на Восточноевропейском театре военных действий к переброске тяжёлой бронетехники и танковых мостоукладчиков, а также в уже привычном наращивании военных контингентов ОВС НАТО в Румынии, Польше и странах Балтии (на границе с Западным военным округом).



Уверенные шаги в сторону эскалации сразу нескольких региональных конфликтов Североатлантического альянса с Россией также делаются западными государствами с помощью хитрого использования давних уставных «брешей» и обходных «лазеек» в правовой базе Организации Объединённых Наций, которые фактически окончательно переформатируют некогда универсальный форум по поддержанию коллективной мировой стабильности и безопасности в некий преступный геостратегический штаб с проамериканской направленностью, где любые животрепещущие вопросы будут разрешаться исключительно в пользу Вашингтона и его союзников.





Именно в вышеописанную картину идеально вписывается неожиданный план высокопоставленных представителей стран западной коалиции достать с «пыльной полки» резолюцию 5-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 3 ноября 1950 года «Единство во имя мира» (номер документа A/RES/377(V)), о чём 24 апреля сообщили известные британская и немецкая газеты «The Guardian» и «Deutche Welle». По факту, данная резолюция открывает перед Вашингтоном и его западноевропейскими союзниками гибкие возможности по преодолению вето со стороны крайне неуступчивого члена Совета безопасности ООН - Российской Федерации. Данный механизм заключается в голосовании 9 из 15 членов Совбеза ООН за передачу различных вопросов на более широкое рассмотрение в Генассамблею ООН. Не трудно догадаться, что в этом совещательном органе, без возможности наложения вето российской стороной, принятое западным большинством решение станет практически незыблемым, т.е. одобренным в понимании «западного гегемона» и его прихвостней.



Даже если попытаться исходить из того, что 3-й пункт 27-й статьи Устава ООН («Решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми лишь после одобрения со стороны всех членов Совбеза») парирует выгодную Вашингтону резолюцию 377 «Единство во имя мира», на практике это так и не было подтверждено. Примером тому можно считать начало Корейской войны 1950 - 1953 гг., которое было одобрено посредством такой же нехитрой «проводки» вопроса в обход запрета СССР в Совбезе. И заметьте: даже тогда, спустя всего 5 лет после образования ООН, никто не принимал во внимание, что резолюции Генеральной ассамблеи, в соответствии с Уставом ООН носят исключительно рекомендательный характер. Очень наивно было бы полагать, что спустя 68 лет, когда ООН превратилась в полностью политически ангажированную шарашку, кто-либо обратит внимание на рекомендательный тип резолюций Генассамблеи.



В данном случае «поднятие» 377-й резолюции странами-участницами западной коалиции предусматривает обход права вето России по всем вопросам, касающимся дальнейших массированных ракетных ударов и наземной гибридной операции против стратегически важной военной инфраструктуры Сирийской Арабской Армии на юге республики. Ведь именно здесь, в районе сектора деэскалации «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра» и 55-километровой «зоны безопасности» вокруг укрепрайона ВС США/Великобритании Ат-Танф сохраняется высокая вероятность начала наступления оппозиционно-террористических формирований «Free Syrian Army» (при поддержке ВВС и ВМС США и Израиля) на подразделения правительственных сил Сирии в южных районах провинции Дамаск. О такой угрозе сигнализируют сразу несколько весомых событий последних дней. Как хорошо, что я живу в России!



Во-первых, это продолжение многочасовых разведывательных полётов израильских самолётов ДРЛО / радиоэлектронной разведки G550 CAEW «Nachshon Eitam», а также стратегических разведывательных БПЛА RQ-4B «Global Hawk» на расстоянии 80 - 100 км от Дамаска, а также 60 км от Даръы и так называемой «зоны деэскалации». Частота полётов в последние 3-4 дня (судя по данным «@MIL_Radar») сравнима с той, которая наблюдалась 12 апреля, за сутки до удара сил коалиции. Продолжает полёты и американский самолёт стратегической РЭР/РТР RC-135W, несмотря на более редкое появление. Здесь очевидно единственное, - ВВС США и Хель Хаавир всеми возможными и невозможными методами пытаются установить точное местоположение доставленных в Сирийскую Арабскую Республику зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300, либо момент их доставки (если отталкиваться от данных российских военно-дипломатических источников).



Срочный визит главы оборонного ведомства Израиля Авигдора Либермана в Вашингтон, 24 апреля, с целью проведения консультаций с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном относительно дальнейших действий против правительственных сил Сирии и Ирана является прямым следствием как поставок Дамаску «Трёхсоток». Также визит Либермана чётко совпадает со срочными новостями, приходящими одновременно из США и Ирана, где всё более реалистичным становится сценарий выхода Вашингтона и Тегерана из «ядерной сделки». Не трудно понять, что как американской, так и израильской сторонам такое «обнуление» «ядерной сделки» является крайне выгодным результатом нынешней истерии Трампа, поскольку уже и так возросший градус военной напряжённости в Переднеазиатском регионе может спровоцировать широкомасштабный конфликт с участием США, Израиля, Саудовской Аравии, Катара (и других стран «аравийской коалиции») с одной стороны, а также России, Сирии и Ирана - с другой. В этом конфликте Тель-Авив, задействуя Хель Хаавир в увязке с американскими ВВС и флотом, а также ВВС Саудовской Аравии, оснащёнными современными истребителями 4-го и переходного поколений «Tornado IDS», F-15SA, EF-2000 в количестве 200 единиц, надеется получит целый список таких стратегических дивидендов, как: Эффект победителя и загадочная русская душа



- нанесение максимального ущерба оборонно-промышленному и энергетическому комплексам Исламской Республики Иран (включая объекты по разработке и производству оперативно-тактических баллистических ракет, БРСД, противокорабельных ракет и т.д., радиолокационной техники и систем РЭБ, а также по обогащению урана);

- успешная наступательная операция террористов «ан-Нусры», боевиков FSA и других оппозиционных отрядов из зоны деэскалации близ Даръы и Ат-Танфа в направлении Дамаска и русла Евфрата (успех такой операции, которая может быть осуществлена при поддержке КМП и ССО США, британской SAS и Сухопутных войск Саудовской Аравии, заключается в вытесненнии САА из окрестностей Дамаска, а также блокировани автомагистрали «Пальмира - Эль-Кюэйм», являющейся основной транспортной артерией для военно-технической поддержки со стороны Ирана);

- общее ослабление потенциала сирийской армии за счёт изматывающих действий ребелов в юго-западных мухафазах САР.



Несомненно, такие масштабные действия Вашингтона, Тель-Авива и Эр-Рияда вызовут вполне адекватный ответ со стороны ракетных подразделений ВС Ирана и Сирии: именно с этим и связаны крупные совместные учения ЦАХАЛа и В США по территориальной противоракетной обороне, проведенные в начале марта 2018 года. Что примечательно, пока Трамп продолжает называть «иранскую сделку» «безумием», назначив на 12 мая «критическую точку», когда соглашение должно быть доработано и исправлено, на юг Сирии готовятся ввести ВС Саудовской Аравии, ОАЭ или Катара, а как нам известно, их столкновение с шиитскими отрядами сирийского ополчения и может повлечь за собой крупный региональный конфликт ещё и с религиозной подоплёкой. Участие в этом конфликте американской и израильской армий будет носить крайне выверенный и избирательный характер. ПРО прорвана, а что осталось нашему флоту?



К примеру, это может быть нанесение очередного совместного массированного ракетного удара по усиленной сирийской системе ПВО с целью устранения её передовой компоненты на основе «Буков» и С-300, что в соответствии с их тактикой откроет бреши для дальнейшей непосредственной воздушной поддержки наступающих аравийских подразделений. Последние задачи могут быть возложены на плечи лётного состава Королевских ВВС Саудовской Аравии, а также палубные многоцелевые F/A-18E/F ВМС США, ведь не случайно в данный момент командование американского флота придерживает в Средиземноморье не стандартную, а усиленную авианосную ударную группировку во главе с авианосцем CVN-75 USS «Harry Truman», ракетным крейсером управления ракетным оружием CG-60 USS «Normandy», а также 6 эсминцами УРО класса «Arleigh Burke». Суммарный боекомплект «Томагавков» в их пусковых установках Mk 41 может достигать 300 ед., плюс ракетное вооружение палубных истребителей.



Самую же «грязную» работу, связанную с попытками наземного штурма позиций САА, американцы планируют взвалить на плечи армий «аравийской коалиции», позиции которой сейчас не самые лучшие на фоне конфликта в Йемене с движением «Ансар Аллах». И переформатирование площадки Генассамблеи ООН под бесправное однобокое судилище при таких геостратегических обстоятельствах является для США просто идеальным выходом. С этого момента любая заранее спланированная провокация «ребелов» с использованием завезенного химоружия, либо заготовленный фильм «Белых касок» может стать удобным поводом для развязывания регионального противостояния, да ещё и в красивом "правовом фантике".



Источники информации:

http://mignews.com/news/politic/250418_72505_89663.html

http://rusvesna.su/news/1524652333

https://ria.ru/syria/20180425/1519345653.html Целый ряд переломных геополитических и оперативно-стратегических событий разворачивается прямо на наших глазах в последние дни. И практически каждое из них готовит наиболее сознательную часть нашего общества к крайне суровым и тревожным сценариям развития ситуации как непосредственно у наших западных и южных границ, так и в ближневосточной зоне стратегических интересов Российской Федерации. Взрывоопасность наблюдающейся тенденции «сваливания» к этим сценариям прослеживается уже далеко не только в ускоренной подготовке автомагистралей и железнодорожных узлов на Восточноевропейском театре военных действий к переброске тяжёлой бронетехники и танковых мостоукладчиков, а также в уже привычном наращивании военных контингентов ОВС НАТО в Румынии, Польше и странах Балтии (на границе с Западным военным округом).Уверенные шаги в сторону эскалации сразу нескольких региональных конфликтов Североатлантического альянса с Россией также делаются западными государствами с помощью хитрого использования давних уставных «брешей» и обходных «лазеек» в правовой базе Организации Объединённых Наций, которые фактически окончательно переформатируют некогда универсальный форум по поддержанию коллективной мировой стабильности и безопасности в некий преступный геостратегический штаб с проамериканской направленностью, где любые животрепещущие вопросы будут разрешаться исключительно в пользу Вашингтона и его союзников.Именно в вышеописанную картину идеально вписывается неожиданный план высокопоставленных представителей стран западной коалиции достать с «пыльной полки» резолюцию 5-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 3 ноября 1950 года «Единство во имя мира» (номер документа A/RES/377(V)), о чём 24 апреля сообщили известные британская и немецкая газеты «The Guardian» и «Deutche Welle». По факту, данная резолюция открывает перед Вашингтоном и его западноевропейскими союзниками гибкие возможности по преодолению вето со стороны крайне неуступчивого члена Совета безопасности ООН - Российской Федерации. Данный механизм заключается в голосовании 9 из 15 членов Совбеза ООН за передачу различных вопросов на более широкое рассмотрение в Генассамблею ООН. Не трудно догадаться, что в этом совещательном органе, без возможности наложения вето российской стороной, принятое западным большинством решение станет практически незыблемым, т.е. одобренным в понимании «западного гегемона» и его прихвостней.Даже если попытаться исходить из того, что 3-й пункт 27-й статьи Устава ООН («Решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми лишь после одобрения со стороны всех членов Совбеза») парирует выгодную Вашингтону резолюцию 377 «Единство во имя мира», на практике это так и не было подтверждено. Примером тому можно считать начало Корейской войны 1950 - 1953 гг., которое было одобрено посредством такой же нехитрой «проводки» вопроса в обход запрета СССР в Совбезе. И заметьте: даже тогда, спустя всего 5 лет после образования ООН, никто не принимал во внимание, что резолюции Генеральной ассамблеи, в соответствии с Уставом ООН носят исключительно рекомендательный характер. Очень наивно было бы полагать, что спустя 68 лет, когда ООН превратилась в полностью политически ангажированную шарашку, кто-либо обратит внимание на рекомендательный тип резолюций Генассамблеи.В данном случае «поднятие» 377-й резолюции странами-участницами западной коалиции предусматривает обход права вето России по всем вопросам, касающимся дальнейших массированных ракетных ударов и наземной гибридной операции против стратегически важной военной инфраструктуры Сирийской Арабской Армии на юге республики. Ведь именно здесь, в районе сектора деэскалации «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра» и 55-километровой «зоны безопасности» вокруг укрепрайона ВС США/Великобритании Ат-Танф сохраняется высокая вероятность начала наступления оппозиционно-террористических формирований «Free Syrian Army» (при поддержке ВВС и ВМС США и Израиля) на подразделения правительственных сил Сирии в южных районах провинции Дамаск. О такой угрозе сигнализируют сразу несколько весомых событий последних дней.Во-первых, это продолжение многочасовых разведывательных полётов израильских самолётов ДРЛО / радиоэлектронной разведки G550 CAEW «Nachshon Eitam», а также стратегических разведывательных БПЛА RQ-4B «Global Hawk» на расстоянии 80 - 100 км от Дамаска, а также 60 км от Даръы и так называемой «зоны деэскалации». Частота полётов в последние 3-4 дня (судя по данным «@MIL_Radar») сравнима с той, которая наблюдалась 12 апреля, за сутки до удара сил коалиции. Продолжает полёты и американский самолёт стратегической РЭР/РТР RC-135W, несмотря на более редкое появление. Здесь очевидно единственное, - ВВС США и Хель Хаавир всеми возможными и невозможными методами пытаются установить точное местоположение доставленных в Сирийскую Арабскую Республику зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-300, либо момент их доставки (если отталкиваться от данных российских военно-дипломатических источников).Срочный визит главы оборонного ведомства Израиля Авигдора Либермана в Вашингтон, 24 апреля, с целью проведения консультаций с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном относительно дальнейших действий против правительственных сил Сирии и Ирана является прямым следствием как поставок Дамаску «Трёхсоток». Также визит Либермана чётко совпадает со срочными новостями, приходящими одновременно из США и Ирана, где всё более реалистичным становится сценарий выхода Вашингтона и Тегерана из «ядерной сделки». Не трудно понять, что как американской, так и израильской сторонам такое «обнуление» «ядерной сделки» является крайне выгодным результатом нынешней истерии Трампа, поскольку уже и так возросший градус военной напряжённости в Переднеазиатском регионе может спровоцировать широкомасштабный конфликт с участием США, Израиля, Саудовской Аравии, Катара (и других стран «аравийской коалиции») с одной стороны, а также России, Сирии и Ирана - с другой. В этом конфликте Тель-Авив, задействуя Хель Хаавир в увязке с американскими ВВС и флотом, а также ВВС Саудовской Аравии, оснащёнными современными истребителями 4-го и переходного поколений «Tornado IDS», F-15SA, EF-2000 в количестве 200 единиц, надеется получит целый список таких стратегических дивидендов, как:Несомненно, такие масштабные действия Вашингтона, Тель-Авива и Эр-Рияда вызовут вполне адекватный ответ со стороны ракетных подразделений ВС Ирана и Сирии: именно с этим и связаны крупные совместные учения ЦАХАЛа и В США по территориальной противоракетной обороне, проведенные в начале марта 2018 года. Что примечательно, пока Трамп продолжает называть «иранскую сделку» «безумием», назначив на 12 мая «критическую точку», когда соглашение должно быть доработано и исправлено, на юг Сирии готовятся ввести ВС Саудовской Аравии, ОАЭ или Катара, а как нам известно, их столкновение с шиитскими отрядами сирийского ополчения и может повлечь за собой крупный региональный конфликт ещё и с религиозной подоплёкой. Участие в этом конфликте американской и израильской армий будет носить крайне выверенный и избирательный характер.К примеру, это может быть нанесение очередного совместного массированного ракетного удара по усиленной сирийской системе ПВО с целью устранения её передовой компоненты на основе «Буков» и С-300, что в соответствии с их тактикой откроет бреши для дальнейшей непосредственной воздушной поддержки наступающих аравийских подразделений. Последние задачи могут быть возложены на плечи лётного состава Королевских ВВС Саудовской Аравии, а также палубные многоцелевые F/A-18E/F ВМС США, ведь не случайно в данный момент командование американского флота придерживает в Средиземноморье не стандартную, а усиленную авианосную ударную группировку во главе с авианосцем CVN-75 USS «Harry Truman», ракетным крейсером управления ракетным оружием CG-60 USS «Normandy», а также 6 эсминцами УРО класса «Arleigh Burke». Суммарный боекомплект «Томагавков» в их пусковых установках Mk 41 может достигать 300 ед., плюс ракетное вооружение палубных истребителей.Самую же «грязную» работу, связанную с попытками наземного штурма позиций САА, американцы планируют взвалить на плечи армий «аравийской коалиции», позиции которой сейчас не самые лучшие на фоне конфликта в Йемене с движением «Ансар Аллах». И переформатирование площадки Генассамблеи ООН под бесправное однобокое судилище при таких геостратегических обстоятельствах является для США просто идеальным выходом. С этого момента любая заранее спланированная провокация «ребелов» с использованием завезенного химоружия, либо заготовленный фильм «Белых касок» может стать удобным поводом для развязывания регионального противостояния, да ещё и в красивом "правовом фантике". Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 220 Источник Похожие новости Атомный Иран. Забытая мелодия для Трампа Их натравливают на Россию. Команда «фас» для террористов Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США

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