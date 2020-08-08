Новый срок Путина - 10 лет: Политолог на примере Крыма объяснил срок представления преемника

Российский писатель и политолог Олег Матвейчев решил принять участие в гонке прогнозов о президентстве Владимира Путина. Он считает, что у руля Путин останется ещё на 10 лет, а после выберет себе преемника. "Собеседник", передавая слова Матвейчева, пишет, что должность Путин не будет оставлять, поскольку для него важно именно продолжить своё дело.

"Когда выбор встал между Крымом и деньгами (санкции), он также выбрал власть и провёл референдум в Крыму", - отметил эксперт. Впрочем, тут есть загвоздка. Решение вернуться в состав России принял народ Крыма. Но на этом внимание в комментарии не акцентируется.

Аргумент Матвейчева - собственное мнение, а не источники информации. Он делает прогноз, исходя из того, что ранее Владимир Путин уже проявлял желание переизбраться. Впрочем, сейчас, отвечая на вопрос о преемнике и возможности идти на новый срок, Владимир Путин неизменно призывает не строить прогнозы, а работать. Как минимум до конца его срока остаётся ещё несколько лет, добавляет "Утро.ру".