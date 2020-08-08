Новый способ обогащения Грефа: Комиссий в Сбере не хватило

Ещё не успели стихнуть громкие обсуждения дополнительных комиссий за переводы между счетами клиентов в Сбербанке, как появилась новая тема для анализа. Об амбициях Сбербанка по выпуску собственной криптовалюты заявил 4 августа глава дивизиона "Транзакционный бизнес" банка Сергей Попов. Речь идёт о стейблкоине - инструменте расчёта за другие цифровые финансовые активы. И тут надо понимать, что есть большая разница между цифровыми активами, выпускаемыми государством, и частными. На этот момент в своём материале обратил внимание и Егор Кучер.

Если стейблкоин выпускает, например, нефтяная компания, то понятно, что токены подкреплены реальным товаром - нефтью. В случае с банком всё не так очевидно. Токены Сбербанка должны быть обеспечены рублём, но ведь это вотчина ЦБ России, а не псевдогосударственного банка, который ведёт себя как частный. Быть площадкой для торгов (а по мнению ЦБ, банки могут выступать в этом качестве) - это одно дело. А эмитировать собственные токены, обеспеченные рублём, - совсем другое.

Очевидно, что на заявление Сбербанка должны обратить внимание в Банке России, отмечает обозреватель Царьграда. И что именно регулятор должен быть эмитентом обеспеченной рублём криптовалюты, какой бы она ни была. Ведь в Китае и странах Азии эту ношу берут на себя именно национальные регуляторы, а не акулы финансового рынка, как в США.

Как известно, среди акционеров Сбербанка очень много западных инвесторов и хедж-фондов, а это значит, что эмитируемый Сбером стейблкоин очень быстро превратится в инструмент вложения выручки банка в иностранные цифровые активы. Почему?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, занимавшийся разработкой закона о ЦФА, заявил, что российские компании смогут выпускать собственные стейблкоины и обменивать их на цифровые активы, выпущенные за рубежом.

К нам много раз обращались со стороны бизнеса с просьбой быстрее принять закон для того, чтобы они могли выпускать обеспеченные, в том числе активы, так называемые стейблкоины. Эти стейблкоины могут выпускаться, обмениваться, продаваться, в том числе на активы, выпущенные в иностранных информационных системах,

- сказал он.

У этого пояснения нет и не может быть двойного толкования. Если обеспеченные рублём цифровые активы начнут обмениваться на зарубежные стейблкоины, обеспеченные долларом или товарами, то это уже совсем иной вид финансовой деятельности, напоминающий больше трансграничную торговлю ценными бумагами. Так, компании могли бы "прятать" деньги или инвестировать с целью получить навар от конвертации актива из долларового эквивалента в рублёвый, если долларовый стейблкоин был ими приобретён ранее. Да, стейблкоин будет стабильнее, чем биткоин, но от курса валют он тоже будет зависеть. Сколько бы мы ни говорили о необходимости отказа от доллара, воз и ныне там, а игра на разнице курсов валют проникает и в мир цифровых активов.