Новый спецпосланник генсека ООН пообещал служить сирийцам и их надеждам на мир

Напомним, что решение о назначении Педерсена на должность спецпосланника по Сирии было принято еще в конце октября прошлого года, когда его предшественник на этом посту, итальянский дипломат Стаффан де Мистура, объявил о скором уходе в отставку.

До своего назначения на пост спецпосланника по Сирии господин Педерсен занимал должность посла своей страны в Китае. Он был назначен на этот пост в 2017 году.

Еще прежде того он был постоянным представителем Норвегии в ООН. На этом посту Гейр Педерсен работал с 2012 по 2017 год.

"Для меня честь взять на себя обязанности по служению людям Сирии их надеждам на мир", - заявил Педерсен по случаю своего назначения. К этому он добавил, что согласно полученным от генсека ООН инструкциям, он планирует работать над мирным разрешением конфликта и реализацией резолюции Совбеза за номером 2254.

"Рассчитываю на широкие консультации с заинтересованными сторонами внутри и за пределами Сирии", - резюмировал новый спецпосланник.

SE: Honoured to assume duties in service of Syrian people and their aspirations for peace. As directed by SG, will provide good offices, work for peaceful solution & implementation of SCR2254. Looking forward to consulting broadly with concerned parties within & outside Syria