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Новый спецпосланник генсека ООН пообещал служить сирийцам и их надеждам на мир

08 января 2019, 02:09  •  45 • Политика
Норвежский дипломат Гейр Педерсен, вступивший сегодня в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии, объявил, что рассчитывает на "широкие консультации" со всеми заинтересованными сторонами как в самой стране, так и за ее пределами. Он также отметил, что для него является большой честью служить сирийцам и их надеждам на мир.
Напомним, что решение о назначении Педерсена на должность спецпосланника по Сирии было принято еще в конце октября прошлого года, когда его предшественник на этом посту, итальянский дипломат Стаффан де Мистура, объявил о скором уходе в отставку.
До своего назначения на пост спецпосланника по Сирии господин Педерсен занимал должность посла своей страны в Китае. Он был назначен на этот пост в 2017 году.
Еще прежде того он был постоянным представителем Норвегии в ООН. На этом посту Гейр Педерсен работал с 2012 по 2017 год.
"Для меня честь взять на себя обязанности по служению людям Сирии их надеждам на мир", - заявил Педерсен по случаю своего назначения. К этому он добавил, что согласно полученным от генсека ООН инструкциям, он планирует работать над мирным разрешением конфликта и реализацией резолюции Совбеза за номером 2254.
"Рассчитываю на широкие консультации с заинтересованными сторонами внутри и за пределами Сирии", - резюмировал новый спецпосланник.
SE: Honoured to assume duties in service of Syrian people and their aspirations for peace. As directed by SG, will provide good offices, work for peaceful solution & implementation of SCR2254. Looking forward to consulting broadly with concerned parties within & outside Syria
— United Nations Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 7, 2019

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