Новый состав СПЧ еще не понимает, чего он хочет и может

В Москве прошла пресс-конференция представителей нового состава Совета президента РФ по правам человека (СПЧ), которая произвела странное впечатление. Больше часа правозащитники пытались убедить журналистов, что новый состав СПЧ будет работать лучше старого, и делились впечатлениями о вчерашней встрече с Путиным. Но не убедили - ни журналистов, ни себя

Автор:

Малосолов Андрей

Обозреватель Царьграда честно отсидел в мягком тассовском кресле больше часа, пытаясь понять, что изменится в деятельности Совета. Но в итоге стал свидетелем неуверенности правозащитников в правильности своих действий, в нечеткости формулировок и отсутствии стратегии единых действий СПЧ.

В ведущем информагентстве СПЧ представляли председатель Совета Михаил Федотов, журналист Николай Сванидзе, глава комитета против пыток Игорь Каляпин, известный общественный деятель Александр Осмолов и политолог Екатерина Шульман. Относительно новым лицом нового СПЧ в данном списке была лишь Шульман. Осмолов тоже вошел в состав впервые, но он является давним участником правозащитного движения России.

Журналист Николай Сванидзе. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Собравшиеся предприняли попытку рассказать о том, какой итог можно подвести под важной для правозащитников встречей с Путиным. Все-таки не каждый раз глава государства проводит пять часов с кем-либо. А с СПЧ провел!

Еще накануне вечером появились сообщения от анонимных источников, что, вопреки ожиданиям, каких-то серьезных изменений и прорывов в деятельности совета, скорее всего, не будет. Кроме того, они предположили, что и обещанной некоторыми деятелями СПЧ либерализации Совета тоже не ожидается. Несмотря на то, что в новом составе появились 16 новых и достаточно медийно раскрученных персонажей, включая Осмолова и Шульман, пока что просвета, который позволит осуществить прорыв, не проглядывается.

Впрочем, «позитивисты» полагали, что новый состав СПЧ еще не определился с профилем деятельности, не выработал идеологию и не создал соответствующие подразделения, в которых его представители будут работать, исходя из своей специализации.