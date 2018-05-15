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Новый состав правительства России: что-то прорыв никак не начинается

15 мая 2018, 17:24  •  105 • В России

Начнем с того, что его… нет.

Или (кто знает — что произойдет на момент подписания номера) его долго не было.

Да, слава президенту - есть премьер. Названо несколько вице-премьеров, включая непотопляемого Мутко. Но кто возглавит министерства и ведомства - как-то очень долго неизвестно.

Неизвестно в стране, где все известно сильно заранее . Где верный парламент согласует абсолютно любую кандидатуру. Где можно сформировать нужную команду в любой момент. Где у президента (а кто им будет - известно давно и монументально) есть необъятное количество времени принять любые кадровые решения, не оглядываясь не на какие ограничения и выпустить правительство как футболистов на поле - по свистку.

И казалось бы, в идеале все должно быть так. Стал Путин президентом, прошла инаугурация, и в тот же день объявляется уже давно согласованное: Пупкин — министр экономики, Пилюлькин — здравоохранения, Шойгу — обороны…

И Пупкин с Пилюлькиным давно в курсе, что они будут министрами. Они уже программу действий приготовили, замов настропалили.

И в ведомства уже бегут счастливые начальники. Бьют кулаком по столу и радостно кричат: «Слышали — президент объявил прорыв?! Что это надо делать не завтра, а уже сегодня?! За работу! На штурм! Вперед!» И закипела (ну дайте помечтать) работа. Заскрежетали вертикальные механизмы, закрутились шестеренки, забегали трудолюбивые чиновники...

Но почему-то получается ровно наоборот. По доброму русскому обычаю, месяца за два до выборов, федеральное чиновничество как по команде погружается в дрему. Что вполне по житейски — зачем усердствовать, когда есть вероятность, что твое кресло уже не твое? Система замирает, и тихо сваливается в спящий режим. Работа в ведомствах теплится разве в коррупционно-привлекательнх делах. Когда подписать нужную бумагу несложно, но приятно.

Ну, а после выборов начинается уже всеобщая повальная летаргия. И слова Путина о срочном, незамедлительном прорыве повисают в такой безмятяжности, что даже обидно. И на самом флажке, когда по Конституции уже тянуть нельзя (а этот день - сегодня!) премьер , конечно, представит президенту предложения по структуре нового правительства. Однако, по словам пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, возможно, конкретные кадровые назначения озвучены опять-таки не будут.

И это происходит в гигантской стране, где дел невпроворот, где большинство решений нужно принимать уже вчера, а остальные - позавчера… Удивительно.

Неужели даже на таком ослепительном уровне власти царит наше родное неторопливое «авось»?

Или, наоборот,- там наверху, сейчас очень жарко. Как говаривал Черчилль - идет схватка бульдогов под ковром? Нормальная аппаратная игра, когда одни лоббируют одни кандидатуры, другие их топят, подсовывая компромат...

А граждане по обычаю ждут — когда уже наконец появится назначенный Начальник. Который, после чиновничьих битв, неторопливо вытирая пот со лба, скажет: «Тааак, а теперь будем разбираться — что тут у вас».

И на это тоже потребуется время...

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