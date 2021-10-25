Новый состав Госдумы пополнился олигархами и чиновниками

Политологи уже не раз отмечали существенное обновление нового состава нижней палаты парламента. Пойдут ли на пользу работе Думы эти изменения? Пока не очень понятно. На этот раз среди депутатов оказалось куда больше чиновников, бизнесменов, лоббистов и завсегдатаев списка Forbes.

Начнём с того, что даже среднестатистически новые депутаты заметно богаче своих предшественников. Так, средний доход нынешних депутатов в 2020 году составил 61,5 млн рублей, а средняя сумма на банковском счёте – 100 миллионов. Для сравнения: доход их среднестатистического предшественника равнялся всего 23,5 млн рублей, а счёт в банке – 69,2 млн рублей.

В тройке лидеров по доходам депутат-единоросс Андрей Горохов, владеющий компанией – производителем популярного антисептика мирамистина, а также держатель пакетов акций «Аэрофлота» и «Норникеля». Задекларированный доход г-на Горохова в прошлом году составил 7,5 млрд рублей, а на банковских счетах у него лежало более 11 миллиардов. На втором месте – основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев с доходом 4,4 млрд рублей за 2020 год и 1 млрд рублей на банковских счетах. На третьем месте ещё один представитель «Единой России» – Григорий Аникеев, заработавший 2,7 млрд рублей и имеющий на счетах 3,3 млрд рублей.

Впрочем, на фоне «тяжеловесов» из списка Forbes эти доходы выглядят весьма скромно. Так, заседать в Думе нового созыва предстоит единороссу Андрею Скочу, занимающему 21-е место в рейтинге и вместе с семьёй владеющему активами на сумму 8,6 млрд долларов. Его однопартиец Леонид Симановский с состоянием 1,6 млрд долларов, занимающий 85-ю строчку Forbes, также оказался в числе народных избранников.

Интересно заметить, что даже самые бедные депутаты выглядят таковыми разве что по сравнению со своими более богатыми коллегами. Например, нулевой доход за 2020 год задекларировал ещё один единоросс, бывший председатель совета министров ДНР Александр Бородай. В разговоре с РБК депутат заявил, что сейчас живёт на доходы от продажи собственности, которую приобрёл ещё до 2014 года, т.е. до своего приезда в ДНР. Потому в Донбасс, по его словам, он уже пришёл «небедным человеком». Про то, что было за душой у не очень известного пиарщика семь лет назад, судить сложно, а вот в 2020 году «небедный человек» владел двумя земельными участками в Ростовской области площадью 2,3 тыс. квадратных метров, а также участком в Подмосковье площадью 351 тыс. квадратных метров, где ему принадлежит 47 долей из 100. Также у Бородая есть две квартиры в Москве – 142 и 63 квадратных метра, а в гараже – два «Лексуса» –2004 и 2021 годов выпуска.

Как подсчитали в РБК, всего среди думских новичков 23 выходца из бизнеса. Это только те, кто прямо указал, что является предпринимателем по роду своей деятельности. Количество депутатов, так или иначе принимающих участие в коммерческих организациях, почти вдвое больше – 43.

Согласно законодательству депутаты Госдумы не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Однако практика показывает, что большинство из них в состоянии просто переписать свои активы на родственников и по крайней мере формально отойти от оперативного управления бизнесом. А одновременно, заседая в парламенте, лоббировать собственные коммерческие интересы, при этом ещё и вовсю пользуясь депутатской неприкосновенностью.

Недаром последние годы Госдуму постоянно сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством. Весьма показательной стала история с помощником депутата Павла Дорохина Сергеем Мельником, сбежавшим в Германию в 2015 году. После отъезда из России бывший помощник депутата обнародовал в СМИ информацию о том, как народные избранники делают бизнес, продавая удостоверения помощников, цена которых доходит до 2 млн рублей. Также, по информации Мельника, популярной «подработкой» в Госдуме является продажа депутатских запросов, которые помогают коммерческим структурам решать проблемы с госорганами.

При этом расследование всевозможных депутатских махинаций оказывается задачей не из простых, учитывая, что народные избранники защищены иммунитетом. Известно лишь несколько случаев лишения депутатской неприкосновенности, при этом все они связаны с очень громкими расследованиями. Одним из них стал коррупционный скандал 2018 года, когда прокуратура обвинила депутата-справедливоросса Вадима Белоусова в сговоре с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и получении многомиллиардных взяток от предпринимателей в обмен на госпокровительство. Примечательно, что, несмотря на большой резонанс данного дела и тот факт, что главным фигурантом выступал губернатор, лишить депутатской неприкосновенности г-на Белоусова удалось лишь через год – в 2018-м.