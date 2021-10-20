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Новый словарь Киева по Крыму и Донбассу унижает украинцев - Совфед

20 октября 2021, 21:00  •  98 • Политика
Сенатор Цеков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Если власти Незалежной придумали "темник" для СМИ и дипломатов, значит в обществе нет единодушия по политическим процессам в отношении российского полуострова и шахтерского региона
Киевский режим своим новым пропагандистским словарем названий и терминов с "правильным" определением Крыма и части Донбасса лишь унижает самих украинских граждан. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя свежие инициативы постмайданных руководителей.
"Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно. Видимо не все нормально в украинском королевстве во главе с (президентом страны Владимиром) Зеленским", – сказал РИА "Новости" сенатор от крымского региона.
Он отметил, что если выпускаются подобные глоссарии, значит в обществе нет единодушия по поводу тех или иных политических процессов, в том числе связанных с российским полуостровом и мятежным шахтерским краем. Отсюда и решение властей Незалежной, раздать указания, "что думать и что говорить своим гражданам", считает сенатор.
Кроме того, этим руководство демонстрирует отсутствие свободы слова в соборной. По мнению политика, таким словарем киевскому режиму не удастся изменить процессы, которые идут в самой республике и за ее пределами.
"На Украине, несмотря на все старания украинской власти загнать свой народ в нужные им рамки, многие говорят, что Крым воссоединился с Россией, возвратился в Россию", – резюмировал Цеков.
Правоту российского сенатора подтверждает и пост в "Фейсбуке" бывшего замсекретаря СНБО Украины, а ныне депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина. Он назвал словарь "темником" для провластных спикеров, которые "бездумно и невпопад используют юридические термины, касающиеся взаимоотношений с Россией".
Нардеп привел примеры новой терминологии, которая отныне запрещает говорить о Майдане как о госперевороте, а лишь исключительно о "революции гидности", а водную блокаду Крыма теперь следует величать не иначе, как"тимчасовим припиненням товарообігу та водопостачання" ("временным прекращением товарооборота и водоснабжения").
"При этом аннексию СНБО приравнял к оккупации, а конфликт – к агрессии. А еще за этим пропагандистским словоблудием Великую Отечественную войну велено называть советско-германской или Второй мировой войной. Что-то не припомню я, чтобы кандидат в президенты Зеленский обещал нам ЭТО. Может, кто-то из вас помнит?" – задается вопросом Кузьмин.
Большинство пользователей поддержали мнение депутата и раскритиковали власти за новый темник (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Нечувана свобода слова!Актёр по жизни с ветеринаром по образованию,составляют для нас словарь!", "А его никто уже и не спрашивает. Подписывает то, что приносят. Такой вот образ "свадебного президента" сформировался", "Предал всё,что мог"".
Напомним, ранее в среду, 20 октября на сайте СНБО появился словарь, которым рекомендовано пользоваться властям, дипломатам и СМИ, чтобы противостоять "российской пропагандистской стратегии".

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