Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости

Автор:

Цыганов Александр

Да нет, никто не собирается дискутировать с либералами. Собственно, не о чем. Можно устраивать диспуты относительно идей или программ, относительно взглядов, относительно действий. Но лишь до тех пор, пока не пройдёт «тест на солдата». Он очень простой на самом деле, этот тест. Солдат ведь кто? Служивый человек, который живёт по приказу. От государства. Или умирает по приказу от него же. Потому всё просто: кто на стороне солдата, радуется его победам и печалится его поражениям, тот, понятно, за родину. В чистейшем, так сказать, самом безыдейном её отражении. При этом совершенно неважно, как ты относишься к «власти», «режиму», «этим продажным политиканам наверху». Ты с солдатом? Значит, ты с родиной. Ты против своего солдата? Значит, ты — враг. Ибо на уровне солдата других градаций не бывает: свой или враг.

Остановленный патруль

Вот этого теста отечественная либеральная оппозиция снова не выдержала. Снова доказала, что она — не отечественная. И значит, с точки зрения солдата, вражеская.

Ну а кому ещё может прийти в голову радостно скакать, улюлюкать языки и бросаться собственными копро- (не компро!) материалами по поводу того, что где-то в Сирии американские военные заблокировали русский военный патруль и не дали ему проехать в пункт назначения? Ну вот какой такой повод для радости?

Это случилось в районе деревни Мустафайя на дороге М-4, где американцы заблокировали трассу своими бронемашинами, чтобы не дать русским добраться до населённого пункта Семалка. Там, судя по тому, что пишет американская пресса, русские военные полицейские собирались закрыть нелегальную переправу.

А ранее американские военные останавливали русский патруль, а также завели блокпост в районе посёлка Сикхур в 35 километрах от аэродрома в сирийском городе Камышли, где сейчас разворачивается российская военная авиабаза.

Амерканский патруль на дорогах Сирии. Фото: Telegram-канал Олега Блохина https://t.me/Oleg_Blokhin

Важная деталь: все годы гражданской войны город Камышли (частично) и аэродром сохранялись в руках сирийских правительственных сил. То есть нет никакой переделки, перелицовки сложившегося положения вещей. Нет, просто американцы пришли и сели на дорогу к русской базе, считая себя вправе делать это.

И вся либеральная российская рать считает так же. Радуясь, что американцы не уступили русским, а вот русские американцам — очень даже. И вот вам вновь солдатский тест: как к такой оппозиции должен относиться солдат? Русский солдат.

Оккупанты, чистые и незамутнённые

Впрочем, можно обойтись и без подобных упрощений. Потому что ситуация и так предельно проста. Не только с точки зрения международного права, но и хотя бы собственных либероидных мантр.

Кто у нас — э-э… у них — US forces? Да, воины света, защитники демократии, люди, приносящие высшие западные ценности в страны, стонущие под железной пятой диктаторов и угнетателей! Верно? Ничего не перепутал?

Теперь смотрим на американцев в Сирии. Они там что делают? Защищают народ от диктатора Башара аль-Асада? Даже не смешно: лично президент США объявлял, что US forces защищают от диктатора Асада сирийские нефтяные месторождения и вышки, качающие нефть.

Американцы несут высшие ценности? Тоже мимо. В Ирак они их уже принесли, демократическое правительство установили, недемократического генерала из соседней страны убили. И теперь не хотят уходить, несмотря на вполне демократически принятое решение об этом демократически избранного парламента Ирака. Поясняя это какими мотивами? Ну да, предельно ценностными. Пусть иракцы заплатят нам за то, что мы потратили на их оккупацию, в этом истинная демократия!

На территорию Сирии, как и в Ирак, американцев никто не звал. Фото: Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix / Globallookpress

Собственно, это уже и ответ. На территорию Сирии войска США не звал никто. Ни законное правительство в Дамаске, ни даже его оппоненты из запрещённого в России «Исламского государства». На территории Ирака войска США объявлены нежелательными гостями законным иракским парламентом.

Но американцы остаются и там, и там. Да ещё и препятствуют законным передвижениям тех, кого местные правительства и парламенты видят, напротив, желанными друзьями и защитниками.

То есть американцы здесь — оккупанты в самом чистом, незамутнённом значении этого термина.

А что делать?

И вот тут действительно возникает вопрос: а что с ними делать? Ну не воевать же!

Те, кто общался с американцами по роду службы в одних миротворческих миссиях, в общем, не склонны говорить плохо о солдатах США. Нормальные парни. Была бы у них ещё страна нормальная — можно было бы даже и дружить. Да, лёгкий флёр презрения со стороны русских солдат их сопровождает, это бесспорно. Но не потому, что не уважают, а из-за избалованности, солдату не годящей. По этой же причине американцев уже въявь презирают в Афганистане — слабаки, которые прячутся за своей техникой.

Но тем не менее это солдаты. И если с ними на одной дороге встретились другие солдаты, то в рассмотрение берутся несколько более важные вопросы, нежели разбалованность и сексуальная ориентация. Солдат — напомним тот же тест — представитель своей родины. Последний в полномочном ряду, где этих самых полномочий как раз и осталось — убить да умереть. Тот самый последний довод королей. Последний защитник родины.

Солдаты США — нормальные парни. Была бы у них ещё страна нормальная — можно было бы даже и дружить. Фото: Maj. Charlie Dietz/Planetpix / Globallookpress

И вот тут сразу находится ответ, как должны были поступить русские солдаты в отношении американских, которые закрыли им дорогу. Наши солдаты не защищали родину возле города Камышли. Если бы вопрос ставился так, то можно быть уверенным: уже сейчас американские дипломаты извивались бы и петухами голосили с трибун ООН и прочих международных организаций, но русские стояли бы там, где им было назначено приказом, а за их спинами только дым клубился бы. Но одновременно это означало бы начало полноценной войны между Россией и США. А зачем?

А действительно, зачем это российской либероидной оппозиции?