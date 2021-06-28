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Новый скандал в королевской семье: Принц Чарльз отказался почтить память принцессы Дианы

28 июня 2021, 17:15  •  78 • В мире
В королевской семье Великобритании назревает новый скандал. Сегодня стало известно, что принц Чарльз не будет присутствовать на церемонии открытия памятника бывшей супруге, принцессе Диане. Между тем принц Гарри ради этого даже прилетел из США.
Свой отказ почтить память трагически погибшей экс-супруги 72-летний принц Уэльский объяснил тем, что не хочет "бередить старые раны". Принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца, которая назначена на этот четверг, 1 июля. В 2021 году принцессе исполнилось бы 60 лет, установку памятника матери инициировали братья Уильям и Гарри.
Инсайдер, пожелавший остаться неизвестным, рассказал таблоиду Daily Star, что Чарльз нахолит церемонию "слишком тяжёлой" для себя и не хочет вспоминать те моменты их совместной жизни, которые были грустными или "достойными сожаления". Это, по словам друга принца, слишком личные воспоминания, и Его Высочество не хотел бы, чтобы они вновь нахлынули.
Между тем СМИ стало известно, что принц Гарри уже прибыл в Лондон из США, где он живёт уже более года, отказавшись от королевских титулов. Ради установки памятника матери он и его старший брат Уильям решили временно забыть о разногласиях.

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