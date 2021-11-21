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Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский

21 ноября 2021, 09:10  •  120 • Политика
На Украине разгорается очередной скандал. В эфире одного из телеканалов прозвучало заявление бывшего главы украинской военной разведки, который прямым текстом заявил, что спецоперацию по похищению 33 граждан России летом 2020 года сорвал президент Украины Владимир Зеленский.
Экс-руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сделал громкое заявление в эфире телеканала "Украина 24", озвучив причины провала спецоперации по задержанию русских членов ЧВК "Вагнер" летом прошлого года.
Он рассказал, что операция была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, при этом никакого официального документа не было - Зеленский лишь передал устный приказ через своего представителя.
Кроме того, Бурба уверен, что во властных структурах Украины есть некий "крот", который "сливает" ценную информацию России. Также бывший глава разведки не стал отрицать, что одной из причин срыва операции была хорошая работа контрразведки Белоруссии.
Напомним, на прошлой неделе Bellingcat* и The Insider* обнародовали фильм-"расследование" о спецоперации украинских спецслужб, связанной с захватом наёмников ЧВК "Вагнер". Речь идёт о задержании 29 июля 2020 года в Минске 33 мужчин - все были названы гражданами России, работающими в "Вагнере". Из Минска они должны были лететь в Стамбул для выполнения работы в рамках частного контракта.
Авторы "расследования" сообщили, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 граждан России. Их предполагалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Для этого планировалось вбросить фальшивое предупреждение о готовящемся взрыве на борту самолёта.
* СМИ, признанные в России иноагентами.

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