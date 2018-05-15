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Новый сигнал холодной войны: реинкарнация 2-го флота ВМС США

15 мая 2018, 06:10  •  80 • Аналитика
«Наша нынешняя национальная стратегия обороны сделала совершенно очевидным тот факт, что мы вернулись в эпоху противостояния великих военных держав. Это вызвано тем, что безопасность страны сталкивается с неожиданными вызовами и осложнениями», — заявил на днях адмирал Джон Ричардсон. Он — не простой адмирал, а четырёхзвёздный, то есть имеющий самый высокий ранг военно-морской начальник, член Объединённого комитета начальников штабов (высшего органа планирования и управления вооружённых сил США). Непосредственно занимаемая им должность называется так: начальник военно-морских операций (Chief of Naval Operations).



Своё судьбоносное заявление господин Ричардсон сделал на церемонии смены командования Атлантического военно-морского порта в Норфолке, штат Вирджиния. Он также сказал, что принято решение восстановить 2-й флот, чтобы противостоять новым угрозам в Северной Атлантике.


Ранее, в 2011 году, команда 2-го флота была распущена с целью экономии средств, а активы 2-го флота и его персонал были разбросаны внутри военно-морского флота. До своего расформирования 2-й флот сыграл ключевую роль в годы холодной войны, проводя операции в Северной Атлантике и оказывая поддержку военно-морским силам США в Средиземном море.

В заявлении военно-морского командования США говорится, что 2-й флот будет обеспечивать присутствие военно-морских силы США вдоль восточного побережья США, а также в североатлантическом регионе. По мнению западных военных стратегов и аналитиков, это необходимо в связи с активизацией военного присутствия в регионе со стороны России, самолеты и корабли которой в последние месяцы «совершили многочисленные вторжения в северную Атлантику близко к воздушному пространству и территориальным водам союзников США, включая Великобританию». Военно-морские должностные лица НАТО в конце 2017 года также сообщали о том, что российские субмарины зондировали глубоководные дата-кабели в северной части Атлантического океана.

В руки американских журналистов попал документ, подписанный Министром военно-морских сил США Ричардом В. Спенсером, в котором говорится о принятом решении восстановить командование 2-го флота в Норфолке на основании рекомендаций командующего командного состава флота США Фила Дэвидсона, одобренных начальником военно-морских операций Джоном Ричардсоном. Словом, процесс пошёл.

Пока что наблюдается стадия бюрократических согласований и формально обусловленных действий и решений. Так, в упомянутом документе, подписанном военно-морским министром США сказано, что «командующий вторым флотом будет осуществлять подготовку и оперативное руководство приписанными ко флоту кораблями, самолетами и десантными силами при проведении морских и совместных операций вместе с частями других родов войск». Звучит весьма грозно, хотя и обтекаемо. Командование 2-го флота, да и сам флот существуют пока ещё только на бумаге. Планируется, что к 1 июля штат флота будет укомплектован лишь 11 офицерами и четырьмя рядовыми. Со временем планируется нарастить штат до 85 офицеров, 164 военнослужащих и 7 гражданских лиц.

Окончательная конфигурация и задачи флота будут согласованы после их утверждения новым начальником командования ВМС США четырёхзвёздным адмиралом Кристофером Грейди. Это произойдёт уже нынешним летом.

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго ещё в 2016 году объявил о том, что «Россия и США вовлечены в четвёртую битву за Атлантику». В статье, написанной им для журнала военно-морского института США, он сравнил ситуацию с подводными сражениями, которые вели союзнические военно-морские силы против Германии. «В очередной раз нам бросает вызов эффективная, квалифицированная и технологически развитая российская подводная сила. Российские подводные лодки бродят по Атлантике, проверяют нашу оборону, противостоят нашему командованию морями и готовят сложный подводный бой, чтобы получить преимущество в любом будущем конфликте», — написал Фогго. И добавил: «Действия и возможности России не только усиливаются тревожными и конфронтационными способами, но и ее политика национальной безопасности направлена на то, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам по НАТО».
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Еще ранее, в конце 2014 года, один из конструкторов подводных лодок США признался, что был настолько впечатлен российским проектом 885 (подлодки класса «Ясень»), что раздобыл себе модель подлодки «Северодвинск» и поставил её на видном месте у себя в приемной, чтобы видеть её каждый день. А вице-адмирал Дейв Джонсон, непосредственно отвечающий за техническое развитие подводного флота заявил на одной из конференций: «Мы будем сталкиваться с жесткими потенциальными соперниками. Стоит только взглянуть на Северодвинск».

Такие вот настроения царят сегодня в американском военном истеблишменте на разных властных и политических этажах. Так, в январе 2018 года министр обороны Джим Мэттис заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с «растущими угрозами со стороны Китая и России», которые «преимущества американских военных в последние годы подорвали». «Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны ревизионистских держав, таких как Китай и Россия, страны, которые стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям, — заявил Мэттис, представляя стратегию национальной обороны Пентагона. — Наши военные все еще сильны, но наше конкурентное преимущество разрушилось во всех областях ведения войны», — добавил он.

Неординарное, согласитесь, сочетание имперской спеси и уже не скрываемых опасений перед военной мощью потенциального противника. Геополитические претензии США на главенствующую роль во всех мировых процессах хорошо известна. И всякого, кто с ней не согласен, они называют «ревизионистом» и врагом демократии. Это уже общее место. Но 2-й флот – это что-то новенькое: американцы хотят реинкарнировать один из жупелов холодной войны. Ведь что такое 2-й флот? Именно он сыграл главенствующую роль в Карибском кризисе, который поставил мир на грань ядерной катастрофы. На счету 2-го флота — блокада острова и вторжение в Гренаду, отслеживание активности советского флота в Северной Атлантике. Перед расформированием в штате флота состояли более 100 военных судов и подлодок.

Понятно, что они хотят присутствовать в Арктике, защищать своё атлантическое побережье… Но главное, по нашему мнению, не практическая польза, а идеология решения по 2-му флоту. Ведь выходит, что американцы задумали запустить заезженную пластинку по второму кругу. Возможно… Однако сами они, похоже, не верят в успех этого безнадежного проекта. Ведь ничего похожего на наш «Ясень» у них пока так и не появилось.
Автор: Александр Дьяченко

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