Новый «Шатун»: Зеленскому готовят импичмент • 105 • Украина

Осмотр позиций украинских военных под Горловкой, запланированный на 10 сентября, был сорван, и будет ли теперь эта инспекция — большой вопрос. Подробно об этом рассказал журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.



«Кравчук уверяет, что будет. Но пока стороны конфликта рьяно обвиняют друг друга. А по факту мы наблюдаем очередную иллюстрацию того, что установление мира на Донбассе и при Зеленском — процесс долгий и мучительный», — сказал он.



Кто виноват в том, что даже маленький шажок навстречу миру сделать не получается и будет ли новый виток войны, которая продолжается уже седьмой год?



«Процесс урегулирования увязает в непреодолимом болоте взаимных противоречий, — отметил Ляшенко. — Что характерно, представители других стран, выступающих гарантами Минских соглашений — Франции и Германии — пока официально молчат».



Однако накануне срыва инспекции появилась информация о том, что Зеленский пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации на Донбассе.



«По всей вероятности публичный отказ Киева от достигнутых с ДНР и ОБСЕ договоренностей произошёл после разговора с Меркель, — обратил внимание журналист. — Правда, непонятно, кто был инициатором: то ли Меркель сама рекомендовала Зеленскому отказаться от запланированной инспекции, то ли Зеленский предложил, а Меркель была не против».



Ляшенко добавил, что решению об отмене инспекции предшествовали многочисленные угрозы порохоботов в адрес президента Украины. Так, «движение сопротивлению капитуляции» провело акцию протеста у резиденции Зеленского в Конча-Заспе.



Патриоты назвали инспекцию под Горловкой (уже отменённую!) «преступлением против государства и сдачей национальных интересов», и пообещали Зеленскому импичмент.



«Вот поразительно! Какие-то вонючие гопники с улицы стоят под домм президента Украины и пугают его по сути смертью, убийством, как Муаммара Каддафи! Помните? Не знаю, обращал ли на это внимание сам президент, но вне зависимости от того, отменяют инспекцию на Донбассе или не отменяют, свои акции против Зеленского под лозунгами «Нi державнiй зрадi! (перевод с укр. — „Нет государственной измене!“ — прим. РВ) националисты всё равно проводят и под окнами его офиса, и под его загородной резиденцией», — сказал Ляшенко.



Он добавил, что «если президент Украины, выбирая между войной и дружбой с националистами, выбирает дружбу с националистами, он получает и войну, и разъярённых националистов».



«А ведь всего этого можно было избежать, посадив лидера партии войны Порошенко, доведя до конца хотя бы одно из двух десятков открытых против него уголовных дел», — уверен журналист.



Что теперь будет с перемирием на Донбассе?



Из-за срыва инспекции под Горловкой вероятность нового военного обострения сильно выросла. Сторонники партии войны, даже не начав массовые протесты, заставили Зеленского отказаться от стратегии мира, хотя в начале этого года глава Офиса президента Ермак обещал не только устойчивый мир, новые договорённости с Россией, но и выборы на всей территории Донбасса.



«Но очевидно, что в Офисе президента политического урегулирования не хотят. Войны тоже не хотят. Но делать политические шаги не намерены. Зеленский хочет, чтобы украинские военные находились на передовой, но не погибали. Ну как-то так! Хотя сегодня в Берлине проходит встреча советников глав государств «нормандской четвёрки». И как знать, возможно, с 11 сентября начнётся новый, более оптимистичный этап переговоров по Донбассу. А пока это называется замороженный конфликт, который нынешнюю власть полностью устраивает», — резюмировал Ляшенко.

Осмотр позиций украинских военных под Горловкой, запланированный на 10 сентября, был сорван, и будет ли теперь эта инспекция — большой вопрос. Подробно об этом рассказал журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.«Кравчук уверяет, что будет. Но пока стороны конфликта рьяно обвиняют друг друга. А по факту мы наблюдаем очередную иллюстрацию того, что установление мира на Донбассе и при Зеленском — процесс долгий и мучительный», — сказал он.Кто виноват в том, что даже маленький шажок навстречу миру сделать не получается и будет ли новый виток войны, которая продолжается уже седьмой год?«Процесс урегулирования увязает в непреодолимом болоте взаимных противоречий, — отметил Ляшенко. — Что характерно, представители других стран, выступающих гарантами Минских соглашений — Франции и Германии — пока официально молчат».Однако накануне срыва инспекции появилась информация о том, что Зеленский пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации на Донбассе.«По всей вероятности публичный отказ Киева от достигнутых с ДНР и ОБСЕ договоренностей произошёл после разговора с Меркель, — обратил внимание журналист. — Правда, непонятно, кто был инициатором: то ли Меркель сама рекомендовала Зеленскому отказаться от запланированной инспекции, то ли Зеленский предложил, а Меркель была не против».Ляшенко добавил, что решению об отмене инспекции предшествовали многочисленные угрозы порохоботов в адрес президента Украины. Так, «движение сопротивлению капитуляции» провело акцию протеста у резиденции Зеленского в Конча-Заспе.Патриоты назвали инспекцию под Горловкой (уже отменённую!) «преступлением против государства и сдачей национальных интересов», и пообещали Зеленскому импичмент.«Вот поразительно! Какие-то вонючие гопники с улицы стоят под домм президента Украины и пугают его по сути смертью, убийством, как Муаммара Каддафи! Помните? Не знаю, обращал ли на это внимание сам президент, но вне зависимости от того, отменяют инспекцию на Донбассе или не отменяют, свои акции против Зеленского под лозунгами «Нi державнiй зрадi! (перевод с укр. — „Нет государственной измене!“ — прим. РВ) националисты всё равно проводят и под окнами его офиса, и под его загородной резиденцией», — сказал Ляшенко.Он добавил, что «если президент Украины, выбирая между войной и дружбой с националистами, выбирает дружбу с националистами, он получает и войну, и разъярённых националистов».«А ведь всего этого можно было избежать, посадив лидера партии войны Порошенко, доведя до конца хотя бы одно из двух десятков открытых против него уголовных дел», — уверен журналист.Из-за срыва инспекции под Горловкой вероятность нового военного обострения сильно выросла. Сторонники партии войны, даже не начав массовые протесты, заставили Зеленского отказаться от стратегии мира, хотя в начале этого года глава Офиса президента Ермак обещал не только устойчивый мир, новые договорённости с Россией, но и выборы на всей территории Донбасса.«Но очевидно, что в Офисе президента политического урегулирования не хотят. Войны тоже не хотят. Но делать политические шаги не намерены. Зеленский хочет, чтобы украинские военные находились на передовой, но не погибали. Ну как-то так! Хотя сегодня в Берлине проходит встреча советников глав государств «нормандской четвёрки». И как знать, возможно, с 11 сентября начнётся новый, более оптимистичный этап переговоров по Донбассу. А пока это называется замороженный конфликт, который нынешнюю власть полностью устраивает», — резюмировал Ляшенко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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