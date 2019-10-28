Новый шаг к решению газового вопроса

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года начались в Брюсселе. Российский министр энергетики Александр Новак надеется, что они позволят прояснить судьбу транзита и поставок газа на Украину.

Сегодня в Брюсселе стартовали трехсторонние консультации России, Украины и Европейской комиссии по транзиту газа в следующем году. Соответствующая информация была размещена на странице министерства энергетики РФ в социальной сети Twitter.

По словам министра энергетики Александра Новака, российская сторона надеется, что переговоры позволят достичь взаимного понимания дальнейшей судьбы транзита и поставок газа из РФ на Украину. В свою очередь, согласно сообщениям Еврокомиссии, которые предшествовали начавшейся встрече, речь пойдет, в частности, о продолжительности нового контракта, а также об объемах поставок и тарифах, на основании которых они будут осуществляться.

Отметим, что контракты России и Украины на транзит и поставку газа, которые действуют в настоящее время, завершаются в конце этого года. Месяцем ранее была проведена еще одна трехсторонняя встреча, по результатам которой было сформулировано два варианта дальнейшей работы. Один из них предполагает бронирование «Газпромом» мощностей Украины в соответствии с правилами газового рынка Евросоюза, которые украинская сторона со своей стороны пообещала имплементировать до 1 января следующего года. Если же этот процесс затянется, то стороны соглашения будут действовать иным путем, продлив действие текущего контракта.

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак пояснил, что если контракт будет продлен, то некоторые технические параметры документа могут подлежать изменениям, поскольку в ситуации на рынке топлива произошли существенные изменения. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, в свою очередь, обозначил три основных условия, которые следует выполнить для продолжения транзита газа. Речь идет об обнулении судебных претензий отечественного «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», определении нормативной базы контракта на транзит, а также внесении ясности касательно поставок газа на Украину и их объема.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель же после проведенной в сентябре встречи заявил о том, что вероятность того, что новое соглашение о транзите газа с Москвой все же не будет подписано, по-прежнему сохраняется. Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко в начале текущего месяца заверял, что на Украине успеют внедрить необходимые нормы Евросоюза до конца этого года, что позволит все же заключить новый контракт. В этом случае в продлении действующего соглашения между сторонами не будет необходимости, уточнил он.