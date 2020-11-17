Новый семейный законопроект должен быть разработан в ближайшее время - Клишас

Заявление Клишас сделал после новостей об отзыве двух законопроектов для создания единой концепции. Царьград уже рассказывал о процессе подготовки общей нормы. Отозваны были законопроекты "семи сенаторов" и Клишаса - Крашенинникова. В том числе на фоне споров об экспресс-судах, которые были представлены в варианте Клишаса - Крашенинникова.

Сенатор Андрей Клишас поблагодарил коллегу, сенатора Елену Мизулину, одного из авторов так называемого закона семи сенаторов. Он подчеркнул, что на данном этапе удалось благополучно "разрешить ситуацию", но пора двигаться дальше для достижения общей цели.

"Надо не откладывая начать работу по тому, чтобы всё-таки выработать механизм [который примут все заинтересованные стороны]. Работу надо начать очень активно", - подчеркнул Клишас.

Авторы законопроекта "семи сенаторов" и Клишаса - Крашенинникова, как отметил сенатор, совпадают в главном: существующий порядок изъятия детей из семей никого не устраивает, а значит, следует внести правки. Причём те, что устроят всех.

"Он должен быть изменён, - сказал Клишас. - Это хорошая платформа, чтобы эту работу начинать".

Напомним, для обсуждения единой концепции семейного законопроекта была создана рабочая группа.