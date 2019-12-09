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Новый секретарь Общественной палаты рассказала о рабочих планах

09 декабря 2019, 23:09  •  54 • Политика
Члены Общественной палаты (ОП) России должны сконцентрироваться на решении реальных проблем жителей страны. Об этом заявила журналистам новый секретарь палаты Лидия Михеева в понедельник, 9 декабря.
«Нам нужно сосредоточиться на важных конкретных делах, многие коллеги будут завершать начатые проекты, мы сконцентрируемся на работе с реальными проблемами граждан, и, я думаю, важно не просто реагировать на каждый запрос и помочь лично тому, кто обратился, но и сформировать такую карту проблем, проанализировать, обобщить, что больше всего волнует, какая сфера, какие есть проблемы», — цитирует Михееву ТАСС
Она добавила, что по результатам такого анализа ОП будет делать органам власти «конкретные предложения».
Общественная палата шестого созыва на своем втором пленарном заседании в 2019 году 9 декабря избрала замсекретаря ОП Михееву новым руководителем палаты. Новыми заместителями секретаря консультативного органа избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Пост руководителя Общественной палаты РФ оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Лидия Михеева ранее работала в Исследовательском центре частного права при президенте России, в комитете Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2010 году ее назначили зампредседателя совета (руководителя) Исследовательского центра частного права при президенте России.
С 2019 года Михеева стала председателем совета (руководителем) федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права при президенте Российской Федерации».
Преподает в Российской школе частного права с 2004 года, является профессором кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики и автором более 100 научных работ.

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