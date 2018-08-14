Новый санкционный законопроект США придумали сенаторы, занесенные в черный список МИД РФ

Конгресс США подготовил законопроект под названием «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года», предусматривающий расширение санкций против России.

Пресс-служба Конгресса Соединенных Штатов Америка опубликовала законопроект, посвященный вопросу расширения антироссийских санкций. Соответствующая информация размещена на официальном портале законодательного органа.

В начале августа стало известно о том, что члены Сената США от Демократической и Республиканской партий подготовили новый документ под названием «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года», предусматривающий значительное расширение ограничений, которые были введены в отношении Москвы.

Авторами инициативы выступили сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Джон Маккейн, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джин Шахин. Они предлагают сформировать единую базу уже существующих санкций против Российской Федерации.

Кроме того, в Белом доме должен появиться санкционный офис, который будет координировать свои действия со странами Евросоюза. Дополнительно будет сформирован Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы, который займется противодействию попыткам России повлиять на политические процессы в мире.

Новые ограничения затронут финансовый и энергетические секторы, а также российский госдолг. Так, американским инвесторам запретят участовать в любых операциях с новым суверенным долгом России срочностью более 14 дней. Данная мера также будет распространена не только на облигации Федерального казначейства, Центробанка или Фонда национального благосостояния, но и на любой финансовый инструмент, который был выпущен Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы (вошел в состав ВТБ), Россельхозбанком и Промсвязьбанком.

Сенаторы не забыли и о мифическом «вмешательстве» Москвы в выборы в США. Белый дом обяжут применять санкции к физическим и юридическим лицам в России, которые способны поддерживать «зловредную кибердеятельность».

Авторы инициативы намерены сделать политику Вашингтона более предсказуемой, поэтому они хотят обуздать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В частности, речь идет о нейтрализации попыток главы государства инициировать выход американской стороны из НАТО.

Кроме того, американские политики потребовали от Москвы вывести «войска» с территории Украины и прекратить сеять хаос на территории Сирии. Тем самым сенаторы продемонстрировали свою политическую близорукость. Не стоит забывать, что именно российские военные находятся в САР на законных основаниях (по приглашению Дамаска), чего нельзя сказать о возглавляемой Вашингтоном международной коалиции.

Законопроект разработали следующие члены Сената Соединенных Штатов: