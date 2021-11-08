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Новый рубль. Проект-спасение обсудили в прямом эфире
08 ноября 2021, 18:55 • 123 • Политика
В прямом эфире Царьграда обсудили своего рода проект-спасение, который должен помочь России избавиться от либеральной финансовой системы. Готовится внедрение нового рубля - цифрового. Но как будет работать задумка?
Прибыль банковского сектора по итогам 2021 года обещает быть рекордной. Эти деньги финансовые организации получают за счёт наращивания потребительского кредитования и введения высоких комиссий. Однако вольнице ростовщиков скоро придёт конец: введение цифрового рубля уничтожит либеральную финансовую систему, сделав банки ненужными в повседневной жизни организациями. Это своего рода нулевая гипотеза, которую в эфире программы "Без цензуры" сегодня обсуждали ведущий "Первого русского" Никита Комаров и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Идея избавления России от либеральной финансовой системы выглядит прекрасно. Но что такое цифровой рубль? Кричевский на вопрос ответил следующим образом:
Проблема в том, что поведение цифрового рубля в России просчитать невозможно, полагает эксперт:
Что до конечной эффективности проекта, никакие прогнозы Кричевский делать не берётся:
Все детали дискуссии - в видеоверсии программы "Без цензуры" на "Первом русском".
Напомним, программа "Без цензуры" выходит на Царьграде по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!
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