Новый рубль. Проект-спасение обсудили в прямом эфире

В прямом эфире Царьграда обсудили своего рода проект-спасение, который должен помочь России избавиться от либеральной финансовой системы. Готовится внедрение нового рубля - цифрового. Но как будет работать задумка?

Прибыль банковского сектора по итогам 2021 года обещает быть рекордной. Эти деньги финансовые организации получают за счёт наращивания потребительского кредитования и введения высоких комиссий. Однако вольнице ростовщиков скоро придёт конец: введение цифрового рубля уничтожит либеральную финансовую систему, сделав банки ненужными в повседневной жизни организациями. Это своего рода нулевая гипотеза, которую в эфире программы "Без цензуры" сегодня обсуждали ведущий "Первого русского" Никита Комаров и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Идея избавления России от либеральной финансовой системы выглядит прекрасно. Но что такое цифровой рубль? Кричевский на вопрос ответил следующим образом:

Главное отличие цифрового рубля от безналичных платежей, по крайней мере, как мне кажется, - это возможность тотального контроля за хождением этой валюты. Контроль за наличными невозможно обеспечить физически. С безналом это сделать проще, но и там есть проблемы. А цифровой рубль - это прямой инструмент контроля, который активно вводится не только у нас. Например, он уже работает в Китае. Там это настолько интегрированная история, что любой человек может получить в автомате цифровой юань как платёжное средство.

Проблема в том, что поведение цифрового рубля в России просчитать невозможно, полагает эксперт:

В России внедрение цифрового рубля будет долгоиграющей историей. Пилотный проект начнётся со следующего года, однако в обиход такой рубль должен войти в 2030 году. В пилотном проекте - 12 наиболее крупных, значимых банков. Как это будет двигаться дальше? Будем смотреть. Пока понятно, что это хайповая тема, на которой будут спекулировать все. А реальные механизмы сейчас изучают на уровне регуляторов.

Что до конечной эффективности проекта, никакие прогнозы Кричевский делать не берётся:

Как будет внедряться цифровой рубль, по всей видимости, не знает и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Поскольку горизонт внедрения слишком большой - это почти десятилетие. А сейчас, как мне представляется, у ЦБ есть задачи и поважнее, чем цифровой рубль.

Все детали дискуссии - в видеоверсии программы "Без цензуры" на "Первом русском".

Напомним, программа "Без цензуры" выходит на Царьграде по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!