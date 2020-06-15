Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёров - Путин

В рамках своего первого за долгое время интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент России затронул важную тему наращивания военной мощи нашей страны. Лидер РФ повторил свои слова о том, что когда-нибудь другие страны, конечно, догонят Россию в области создания гиперзвукового оружия, но на тот момент у нас уже будет чем ответить.

Тем самым Путин подтвердил, что у российской армии уже скоро появится контргиперзвуковое вооружение, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты:

Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием.

Сейчас, подчеркнул президент, сбить гиперзвуковые ракеты не может никто в мире. И это даёт России поистине уникальные преимущества по сравнению с другими странами.

Путин напомнил, что Россия не только постоянно модернизирует уже имеющийся на вооружении потенциал, но и вводит в эксплуатацию новые комплексы. "Можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - цитирует главу государства РИА "Новости".

Владимир Путин добавил, что на наращивание военной мощи России повлиял в том числе и выход США из Договора по противоракетной обороне. "Нам нужно было исходя из этого строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность страны", - объяснил президент.



По словам Путина, после распада СССР России пришлось немало потрудиться, чтобы вновь заставить себя уважать. И сейчас, хоть с США у нас примерный паритет по носителям и по количеству боезарядов, но всё-таки "в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - отметил российский лидер.