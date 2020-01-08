Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом
«Все хорошо»: Иран ударил ракетами по базам США в Ираке
У Украины отбирают "безвиз"? С 2021 года ЕС вводит для украинцев допол...
Не смогли перевести? Письмо США о выводе войск из Ирака оказалось разным на двух...
Главная / Украина

Новый рецепт решения приднестровского конфликта – выдать всем румынские паспорта

08 января 2020, 14:54  •  141 • Украина
Либералы предложили Европе пообещать России снятие санкций и захотели призвать на помощь Штаты
Лидер Либеральной партии Молдовы и экс-мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ нашёл рецепт урегулирования приднестровско-молдавского конфликта, который длится уже три десятка лет.
По его мнению, прежде всего, необходимо установить «полный физический контроль демаркационной линии по Днестру, чтобы не было никакой контрабанды», а по сути, предлагает полную блокаду, прикрываясь борьбой с контрабандой. Причём он предлагает устроить блокаду и со стороны Украины, и Киев с большой долей вероятности может согласиться на такой вариант.
После чего начать финансово помогать «со стороны Кишинёва и Европы», однако не всем подряд помогать, а лишь неким местным сообществам и исключительно на уровне бытовых проблем – «инфраструктура, водопровод, канализация и т. д.». И самое главное – сразу начать выдавать румынские паспорта по упрощённой процедуре.
«Я знаю людей в Приднестровье, которые гоняются за румынским гражданством, потому что не видят своего будущего не только у себя, в Приднестровье, но и в Кишинёве, они мечтают о румынском паспорте, чтобы строить свою жизнь в Европе»,
– уверял Киртоакэ в интервью интернет-изданию «Europa libera» («Свободная Европа»).
Лидер молдавских либералов берётся даже вывести российских военных из Приднестровья, по его мнению, сделать это не составит никакого труда. Всего-то и нужно будет – пообещать России «нормальные отношения с Евросоюзом, в том числе безвизовый режим, свободную торговлю, то есть, интеграцию в европейские демократии».
«Ни в коем случае не вступление в Евросоюз! Только лишь отношения по горизонтали, снятие санкций, например», – уточняет политик.
Впрочем, он понимает, что Кишинёву в одиночку с таким грандиозным планом не справиться, поэтому предлагает призвать в помощники Соединённые Штаты и Евросоюз. Но зато и решить за один раз все замороженные конфликты на территории бывшего Советского Союза.
«В одиночку нам эту проблему не решить, потому что мы для России – пигмеи, букашки, никто, а они-то по-прежнему считают себя империей. Их можно убедить пойти на решение приднестровской проблемы только одновременно с остальными замороженными конфликтами на постсоветском пространстве: в Донбассе, в Крыму, в Грузии, Армении, Азербайджане... Все эти вопросы можно решить только вместе с ЕС и США»,
– уверен бывший примар Кишинёва.
Вот только граждан ПМР господин Киртоакэ забыл спросить – хотят ли они такого решения? Да и румын тоже – как известно, у Румынии нет желания объединяться с Приднестровьем.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 11:24
Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
08 января 2020, 14:39
На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране
08 января 2020, 14:54
Новый рецепт решения приднестровского конфликта – выдать всем румынские паспорта
06 января 2020, 00:54
Зеленский прилетел с семьёй в Оман
08 января 2020, 14:39
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ира...
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 05:09
Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные по...
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Кие...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
01 января 2020, 23:39
"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.