Новый рецепт решения приднестровского конфликта – выдать всем румынские паспорта

Либералы предложили Европе пообещать России снятие санкций и захотели призвать на помощь Штаты

Лидер Либеральной партии Молдовы и экс-мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ нашёл рецепт урегулирования приднестровско-молдавского конфликта, который длится уже три десятка лет.

По его мнению, прежде всего, необходимо установить «полный физический контроль демаркационной линии по Днестру, чтобы не было никакой контрабанды», а по сути, предлагает полную блокаду, прикрываясь борьбой с контрабандой. Причём он предлагает устроить блокаду и со стороны Украины, и Киев с большой долей вероятности может согласиться на такой вариант.

После чего начать финансово помогать «со стороны Кишинёва и Европы», однако не всем подряд помогать, а лишь неким местным сообществам и исключительно на уровне бытовых проблем – «инфраструктура, водопровод, канализация и т. д.». И самое главное – сразу начать выдавать румынские паспорта по упрощённой процедуре.

«Я знаю людей в Приднестровье, которые гоняются за румынским гражданством, потому что не видят своего будущего не только у себя, в Приднестровье, но и в Кишинёве, они мечтают о румынском паспорте, чтобы строить свою жизнь в Европе»,

– уверял Киртоакэ в интервью интернет-изданию «Europa libera» («Свободная Европа»).

Лидер молдавских либералов берётся даже вывести российских военных из Приднестровья, по его мнению, сделать это не составит никакого труда. Всего-то и нужно будет – пообещать России «нормальные отношения с Евросоюзом, в том числе безвизовый режим, свободную торговлю, то есть, интеграцию в европейские демократии».

«Ни в коем случае не вступление в Евросоюз! Только лишь отношения по горизонтали, снятие санкций, например», – уточняет политик.

Впрочем, он понимает, что Кишинёву в одиночку с таким грандиозным планом не справиться, поэтому предлагает призвать в помощники Соединённые Штаты и Евросоюз. Но зато и решить за один раз все замороженные конфликты на территории бывшего Советского Союза.

«В одиночку нам эту проблему не решить, потому что мы для России – пигмеи, букашки, никто, а они-то по-прежнему считают себя империей. Их можно убедить пойти на решение приднестровской проблемы только одновременно с остальными замороженными конфликтами на постсоветском пространстве: в Донбассе, в Крыму, в Грузии, Армении, Азербайджане... Все эти вопросы можно решить только вместе с ЕС и США»,

– уверен бывший примар Кишинёва.

Вот только граждан ПМР господин Киртоакэ забыл спросить – хотят ли они такого решения? Да и румын тоже – как известно, у Румынии нет желания объединяться с Приднестровьем.