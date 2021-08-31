Новый рекорд Украины: Львовский швейцар 1 200 000 раз прокричал «Слава Украине!» • 65 • Украина

Украина опять впереди планеты всей по количеству безумных рекордов. Казалось бы, уже и юбилей Независимости прошел, все, кто мог предъявили самые большие знамена и флагштоки, станцевали гопак и съели борщ. Но рекордный зуд не отпускает юбиляров.



И вот – новое достижение во Львове. Как говорится, ни дня без побед. Швейцар бандеровского общепита во Львове «Крыивка» попал в книгу рекордов Украины. И знаете за что? За 14 лет работы обслугой на входе Николай Панченко 1.2 миллиона раз прокричал лозунг украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!». Самому рекордсмену 64 года, во львовском ресторане, популярном у туристов, трудится более пятнадцати лет: встречает гостей с момента открытия кабака в 2007 году. И каждый раз, распахивая дверь перед очередным клиентом, браво кричит: «СУГС!». Как сообщили в пресс-службе ресторана, за весь период работы Николай Панченко сказал этот лозунг более 1200000 раз. Эту цифру вычислили согласно статистике посещаемости заведения. В понедельник, 30 августа, этот рекорд официально зарегистрировали эксперты «Книги рекордов Украины». Он попал в категорию «Государственность». Можно представить, как сейчас завидует швейцару бывший корабел из Николаева Владислав Козаченко. Он тоже пытался попасть в книгу украинских рекордов, в категорию «государственность». Накануне дня Независимости парень проехал 600 километров из Первомайска в Тернополь за три дня на старом велосипеде. В велосипед он вмонтировал сопилку (дудочка), которую сам смастерил из пластиковых труб. Во время дороги Козаченко исполнял гимн Украины. Однако, на национальный рекорд не потянул и очень расстроился. А вот швейцару из Львова повезло куда больше…



Ресторан «Крыивка» открыли в сентябре 2007 года на площади Рынок во Львове, он создан в виде полевого схрона УПА. Здесь развешаны портреты «икон» УПА, большое количество образцов тогдашнего оружия, форма украинских «повстанцев» и прочая атрибутика. Также в ресторане есть тир, где можно пострелять в «москаликов» и советских солдат. И какая же штаб - квартира без пароля. Когда постучитесь в Крыивку, вам откроет охранник и спросит не москаль ли вы («москали е?») и если москалей нету скажет вам: « Слава Украине!» на что надо ответить «Героям слава». Правда, создатели книги рекордов Украины почему-то стыдливо обошли вниманием тот факт, что рекордсмен Панченко более миллиона раз оскорбил русских, называя их «москалями», и оставили в записи рекорда только лозунг СУГС.



К слову, стилизованное меню бандеровского ресторана представляет блюда украинской полевой кухни, которые подаются в военной посуде. Из фирменных блюд выделяют копченые свиные рыльца и ушки. Большой популярностью пользуется также гречка с печенкой «Будни Вермахта» и селедка «Балтийская помощь», как бы намекающие на европейскость заведения. Впрочем, не исключено, что после заявлений президента Эстонии и коррупции в Украине и ее неготовности к вступлению в ЕС, эту позицию вычеркнут из меню. Тем более, там еще много интересных и патриотических кушаний, например, ребрышки «Патронташ», «Ужин лесного гауляйтера» или сковородка жаркого под названием «Сытая дивизия». Ресторан входит в сеть заведений «Холдинг эмоций Фест».



«Думаю все же, что дело не в лозунге, а в контексте. Если я произнесу те же слова рядом с каждым уставшим мостом, падающим домом и ямой на дороге, меня объявят врагом государства», - прокомментировал очередной рекорд блогер Вячеслав Азаров.

Украина опять впереди планеты всей по количеству безумных рекордов. Казалось бы, уже и юбилей Независимости прошел, все, кто мог предъявили самые большие знамена и флагштоки, станцевали гопак и съели борщ. Но рекордный зуд не отпускает юбиляров.И вот – новое достижение во Львове. Как говорится, ни дня без побед. Швейцар бандеровского общепита во Львове «Крыивка» попал в книгу рекордов Украины. И знаете за что? За 14 лет работы обслугой на входе Николай Панченко 1.2 миллиона раз прокричал лозунг украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!». Самому рекордсмену 64 года, во львовском ресторане, популярном у туристов, трудится более пятнадцати лет: встречает гостей с момента открытия кабака в 2007 году. И каждый раз, распахивая дверь перед очередным клиентом, браво кричит: «СУГС!». Как сообщили в пресс-службе ресторана, за весь период работы Николай Панченко сказал этот лозунг более 1200000 раз. Эту цифру вычислили согласно статистике посещаемости заведения. В понедельник, 30 августа, этот рекорд официально зарегистрировали эксперты «Книги рекордов Украины». Он попал в категорию «Государственность». Можно представить, как сейчас завидует швейцару бывший корабел из Николаева Владислав Козаченко. Он тоже пытался попасть в книгу украинских рекордов, в категорию «государственность». Накануне дня Независимости парень проехал 600 километров из Первомайска в Тернополь за три дня на старом велосипеде. В велосипед он вмонтировал сопилку (дудочка), которую сам смастерил из пластиковых труб. Во время дороги Козаченко исполнял гимн Украины. Однако, на национальный рекорд не потянул и очень расстроился. А вот швейцару из Львова повезло куда больше…Ресторан «Крыивка» открыли в сентябре 2007 года на площади Рынок во Львове, он создан в виде полевого схрона УПА. Здесь развешаны портреты «икон» УПА, большое количество образцов тогдашнего оружия, форма украинских «повстанцев» и прочая атрибутика. Также в ресторане есть тир, где можно пострелять в «москаликов» и советских солдат. И какая же штаб - квартира без пароля. Когда постучитесь в Крыивку, вам откроет охранник и спросит не москаль ли вы («москали е?») и если москалей нету скажет вам: « Слава Украине!» на что надо ответить «Героям слава». Правда, создатели книги рекордов Украины почему-то стыдливо обошли вниманием тот факт, что рекордсмен Панченко более миллиона раз оскорбил русских, называя их «москалями», и оставили в записи рекорда только лозунг СУГС.К слову, стилизованное меню бандеровского ресторана представляет блюда украинской полевой кухни, которые подаются в военной посуде. Из фирменных блюд выделяют копченые свиные рыльца и ушки. Большой популярностью пользуется также гречка с печенкой «Будни Вермахта» и селедка «Балтийская помощь», как бы намекающие на европейскость заведения. Впрочем, не исключено, что после заявлений президента Эстонии и коррупции в Украине и ее неготовности к вступлению в ЕС, эту позицию вычеркнут из меню. Тем более, там еще много интересных и патриотических кушаний, например, ребрышки «Патронташ», «Ужин лесного гауляйтера» или сковородка жаркого под названием «Сытая дивизия». Ресторан входит в сеть заведений «Холдинг эмоций Фест».«Думаю все же, что дело не в лозунге, а в контексте. Если я произнесу те же слова рядом с каждым уставшим мостом, падающим домом и ямой на дороге, меня объявят врагом государства», - прокомментировал очередной рекорд блогер Вячеслав Азаров. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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