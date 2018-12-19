Новый рекорд США: каждый 67-й американец, умерший в 2017 году, был убит из огнестрельного оружия

Число людей, погибших от "огнестрела" в США, достигло своих рекордных 39773 случаев. Это самый высокий показатель за последние 50 лет.

New York Times привел неутешительную статистику для США: каждый 67-й американец, закончивший свой земной путь, был убит из огнестрельного оружия. Так, в 2017 году общее количество умерших граждан США составило 2681772 человек, 39773 из них на тот свет отправило оружие, на ношение которого имеют право практически все американцы. Стоит отметить, что две трети этих случаев приходятся на самоубийства.

Это самый высокий показатель за 50-летнюю историю данной статистики.

Так, в 2016 году в результате применения огнестрельного оружия погибло на тысячу человек меньше.