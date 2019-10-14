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Новый рекорд по приёму мигрантов. Население недовольно?

14 октября 2019, 18:54  •  134 • Аналитика

Ох уж эти нетолерантные россияне…


По данным соцопроса, проведенного «Левада-центром», в России резко выросли ксенофобские и националистические настроения. Доля людей, которые хотели бы ограничить проживание или нахождение в стране определенной этнической группы, увеличилась с 54% до 71% всего за год. И это после того, как на протяжении сразу нескольких лет подряд уровень подобных настроений в стране падал.




Давайте сразу кое-что уточним. Речь в опросе идет не о том, что 71% населения вообще не хочет видеть в нашей стране выходцев из других стран. Например, цыган хотели бы ограничить в правах пребывания порядка сорока процентов опрошенных. Доля тех, кто не хочет видеть у нас китайцев, выросла с 15 до 39 процентов. Выходцы из Средней Азии не нравятся теперь не 19-ти, а 32-м процентам. И так далее. Но в сумме тех, кто хотел бы ограничить въезд хоть кому-то, сейчас уже 71%. Внушительное число.


Разумеется, если бы у нас в стране была демократия, власти бы отреагировали на эти настроения населения не бесконечными мантрами о том, как нам нужны мигранты, а мерами по ограничению въезда в страну на заработки и ПМЖ разного рода иностранцев. Но у нас, как вы знаете, демократия какая-то странная, не совсем «прямая», поэтому власть немедленно бросается в разъяснения и многозначительно пожимает плечами: ох уж эти россияне, очевидных вещей не понимают, в пользе многонациональности сомневаться решили.

Реальность у нас несколько иная: по данным РЭУ им. Плеханова, текущий год может стать рекордным по количеству принятых Россией мигрантов. Всего, по некоторым оценкам, их количество достигнет 12 миллионов человек, что составит примерно 8% от всего населения страны. Заметим, речь идёт именно о мигрантах, не имеющих ещё статуса гражданина России. Сколько мигрантов уже являются нашими согражданами и ни в какие списки не попадают, это отдельный вопрос, но нам достаточно и того, что Россия занимает четвертое место по абсолютному количеству принятых мигрантов.

Строго говоря, нельзя сказать, чтобы количество мигрантов было у нас каким-то зашкаливающим. В США экспертами насчитывается порядка 50 миллионов мигрантов. В относительно небольшой по численности населения Саудовской Аравии – 37 миллионов. Россия с двенадцатью миллионами мигрантов делит четвертое место с Германией, дальше идут Великобритания и ОАЭ с восьмью.

По процентному соотношению в безусловных лидерах страны Персидского залива – ОАЭ с 88% мигрантов, Катар с 65% и Бахрейн с 48%. И на фоне эти показателей мы смотримся не так уж плохо…

Цифры ничто, детали — всё!


Правда, есть некоторые нюансы. В частности, страны Персидского залива стараются привлекать в основном мигрантов из мусульманских стран. Несколько особняком стоит Индия, но там проживают десятки миллионов мусульман, и достаточно сложно сказать, какой процент из достаточно большой индийской диаспоры в ОАЭ или Катаре составляют мусульмане. Кроме того, есть одно чрезвычайно важное отличие от нашего случая – там весьма строгое законодательство. Поэтому мигранту, замеченному в неподобающем поведении или уличенному в преступлении, запросто могут отрубить руку или голову. Отчасти именно из-за этого местное население не испытывает большого негатива по отношению к мигрантам: те ведут себя законопослушно, ни с властями, ни с коренным населением стараются не конфликтовать, местные традиции, пусть и под страхом смерти, уважают и соблюдают.

На самом деле довольно сложно сказать, почему именно сейчас доля радикально настроенных россиян резко скакнула вверх, на «докрымские» показатели. Многие связывают это с общим ухудшением экономической ситуации, но тогда трудно понять, почему в 2015-2018 годах эта доля неуклонно снижалась. Что, экономическое положение россиян тогда стремительно улучшалось? Увы, ничего подобного: в некоторые годы указанного периода уровень нашего благосостояния падал гораздо существеннее, чем сейчас.

Гораздо более правдоподобно выглядит следующая версия: тогда, на фоне крымской эйфории, доверие к действующей власти просто зашкаливало. Разумеется, и её аргументы относительно необходимости привлечения мигрантов воспринимались обществом гораздо лучше, в это верили и думали, что власть понимает, что делает.

Вероятно, все изменилось именно после пенсионной реформы и некоторых других инициатив правительства, которые кредит доверия к власти исчерпали полностью. Люди стали гораздо более критично воспринимать информацию, которая льется на них с телевизионных экранов, и то, что раньше казалось хорошим аргументом, при критическом рассмотрении вдруг оказалось пропагандистской пустышкой.

Разумеется, экономические проблемы сказались тоже. Это особенно наглядно проявилось, когда респондентам задали вопрос о возможности ограничения именно трудовой миграции: 72% ответивших согласились с такой мерой. И это, заметьте, вопреки бесконечно звучащим мантрам о том, что наша экономика без мигрантов не выживет, что наши города утонут в грязи, что некоторые отрасли ждет коллапс и так далее. Люди перестали доверять этому «плачу Ярославны», и не без основания: как показывает практика, многие страны обходятся почти без мигрантов (особенно трудовых), но улицы там почище московских будут…

Щепотка нетолерантности


Вообще, бесконечные разговоры о губительности для России русского национализма становятся очень сомнительными на фоне некоторых стран, в которых национальные движения пришли к власти. И особенно яркий пример – Индия.


После прихода к власти в Индии националистической партии «Бхарата Джаната парти» в 2014 году эта страна наконец вышла из затянувшейся череды кризисов и экономического тупика, в котором пребывала, строго говоря, все последние годы правления «Индийского национального конгресса». При этом многонациональная и многоконфессиональная Индия не развалилась, не полыхнула чередой национальных или межконфессиональных конфликтов, не скатилась к гражданской войне, а вполне спокойно и уверенно развивается. Более того, она даже вышла в лидеры по темпам экономического роста и бросила на этом поприще вызов Китаю, что ещё совсем недавно казалось немыслимым…

Понятно, что в России эта тема жестко табуирована, и даже при обсуждении вопроса иностранной миграции на первый план немедленно выходит политическая составляющая.

Хотя, может быть, это и неплохо. С учетом того, как наша власть «любит» реформы и «умеет» реформировать, лучше ей действительно к национальному вопросу и не прикасаться…

Но в перспективе нам, конечно, стоит к нему вернуться. И хотя бы в вопросах миграции порядок навести. А также в вопросах уголовного законодательства и ответственности.

Может, тогда и мы будем гораздо спокойнее относиться к появлению на наших улицах таджиков и узбеков. Мирных, спокойных, законопослушных мигрантов, которые просто работают, получают «белую» зарплату, за которых работодатель платит взносы в пенсионный фонд и в страховые компании…
Виктор Кузовков

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