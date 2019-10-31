Новый развод: как Зеленский готовится к «нормандскому формату»

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что это произойдет, если безопасность там будет сохраняться в течение недели.

Это разведение было согласовано на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 29 октября.

При этом ни один из участников переговоров по просьбе украинской стороны не стал ранее публично озвучивать дату начала этого процесса.

Зеленский напомнил, что согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе было условием для встречи стран-членов «нормандского формата» — Украина, РФ, Франция и Германия. «Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться «нормандской четверкой», потому что главный результат — это договоренности о прекращении войны», — отметил президент Украины.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года представителями Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), России и ОБСЕ. Согласно этому документу, в Донбассе должны были создать три пилотных зоны безопасности: у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. В первых двух пунктах развести войска удалось почти сразу. Но процесс в районе Станицы Луганской затянулся и из-за этого выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского снова вернулись туда.

Попытки возобновить отвод войск активизировались летом текущего года после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской.

Отвод сил и средств в Золотом начался 29 октября в 12:00 (13:00 мск).

Это подтвердил украинский штаб операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. В сообщении штаба в Facebook подчеркнули, что это стало возможным благодаря режиму тишины в Донбассе, который сохранялся на протяжении недели до этого.

Начало разведения сил и средств, как отметила украинская сторона, подтвердили и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Владимир Зеленский приветствовал данный процесс. Как передавали «Новости Донбасса», журналисты попросили главу государства прокомментировать информацию, в ответ на что он призвал дождаться официального подтверждения штаба операции объединенных сил.

Одна из журналисток отметила, что такое подтверждение уже есть. «Прекрасно, прекрасно», — отреагировал Зеленский, добавив, что все проходит спокойно.

Причем этот процесс должен был состояться 7 октября, но тогда Киев его отменил, объяснив это тем, что необходимое, по словам украинской стороны, семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны еще несколько раз пытались отвести войска. ДНР и ЛНР каждый раз подавали сигнал о готовности, но ответа со стороны Киева не было. 11 октября разведение было сорвано окончательно.

На следующий день после начала разведения сил в Золотом Зеленский обозначил три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. В первую очередь, уверен глава государства, необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь. Затем нужно будет заняться вопросом примирения людей, и только после этого приступать к реализации третьего условия — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Украинский лидер пообещал, что прекращения огня состоится в скором времени. Он также отметил важность достижения консенсуса в вопросе будущего Донбасса.

На фоне этих действий официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы на «России-1»призвала страны посодействовать разведению сил в Донбассе. Она выразила мнение, что мировое сообщество должно внести свой вклад в этот процесс, помочь Украине и лично президенту государства вывести войска с территории. Представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что это имеет важнейшее значение для будущего страны. Захарова убеждена, что помогать Украине должны в особенности те, кто выступает за проведение нормандского саммита.

Кроме того, она обратила внимание, что ни один человек в мире не обвинил бы российскую сторону в блокировке минских соглашений. По ее словам, это доказывают кадры с места разведения сил, предоставленные самой же украинской властью.