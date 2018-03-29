«Новый раунд дипломатической войны»: сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле будут направлены в другие миссии

Российские дипломаты, высланные из генерального консульства в Сиэтле в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, будут распределены по другим дипмиссиям РФ в Соединённых Штатах. Об этом сообщил консул-советник России Халит Айсин. Покинуть город сотрудникам генконсульства предписано до 25 апреля. В Госдепе пообещали обеспечить безопасность российской дипсобственности в Сиэтле. Эксперты полагают, что такая мера открывает новый раунд дипломатической войны Америки с Россией.

Сотрудники генконсульства России в Сиэтле будут распределены по другим российским дипломатическим миссиям в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также в посольство в Вашингтоне. Об этом заявил консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

«Сотрудники генконсульства будут распределены по вышеупомянутым точкам — Вашингтон и генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что исключение составляют лишь те сотрудники, у которых заканчивается командировка.

В настоящий момент консульство в Сиэтле насчитывает семь сотрудников.

Айсин напомнил, что работникам российского генерального консульства в Сиэтле предписано покинуть город до 25 апреля.

«В пять вечера 30-го числа прекращается приём. Доступ в помещение завершается в 23:59 1 апреля. А нам всем — распределиться по другим точкам до 23:59 24 апреля», — сказал он.

На сайте диппредставительства отмечается, что выдача готовых паспортов будет осуществляться до 30 марта.

«Та же судьба»

В Госдепе США пообещали обеспечивать безопасность дипсобственности РФ в Сиэтле, в том числе изымаемой резиденции российского генконсула.

«Мы будем обеспечивать безопасность и поддерживать в надлежащем состоянии эти объекты собственности в соответствии с нашими обязанностями», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Однако, по мнению Айсина, резиденцию российского генерального консула в Сиэтле ждёт та же судьба, что и дипломатическую собственность России в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«Это наша собственность. Судьбу её легко просчитать — она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, который не вписывается ни в какие нормы международного права», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что американцы нарушают один из своих основных законов — право на частную собственность.

Как сообщил консул-советник, сейчас в генконсульстве большой объём работы.

«Когда проживающие в США граждане России узнали о предстоящем закрытии генконсульства, те, кто откладывал свой визит или просто сомневался, явились в генконсульство. Во вторник число посетителей приблизилось к 300. Точных подсчётов никто не ведёт, но очередь стояла с девяти утра до пяти вечера», — рассказал он.

«Очень серьёзные доказательства»

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что решение Вашингтона выслать российских дипломатов основано «на очень серьёзных доказательствах» Лондона.

«Это решение основано на очень серьёзных доказательствах, которые были представлены британским премьер-министром Терезой Мэй. Она обратилась ко многим странам и международным организациям и чётко объяснила, что, по её мнению, произошло и как это связано с Россией. И эта информация была очень убедительной не только для США, но и для многих других стран», — сказал дипломат в интервью телеканалу РБК.

Джон Хантсман

© Максим Богодвид / РИА Новости

Что касается возможных ответных мер России, отметил посол, США готовы к этому.

«Я не знаю, каким будет ответ со стороны российского правительства... Мы готовы к любому ответу. Мы готовы ответить снова, если придётся. Иногда стране приходится принимать такие решения», — подчеркнул Хантсман, добавив, что сам он намерен сосредоточиться на своей работе.

Между тем в Америке уверены, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы Лондона и Вашингтона о ситуации.

«Думаю, что ОЗХО проведёт собственное тщательное расследование, которое докажет уже сделанную работу​​​. Однако США уверены в тщательности расследования, проведённого Великобританией. Такого же мнения придерживаются и другие страны», — заявил американский посол.

Россия, по его убеждению, «не впервые действует на территории других стран по определённой схеме», однако на этот раз ей «не удастся замять такого рода нападение».

Хантсман высказал мнение, что у Москвы и Вашингтона не получится нормального диалога, пока не будут решены все проблемы. Вместе с тем он выразил надежду на стабилизацию российско-американских отношений.

Новые санкции не за горами

В то же время дипломат не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела Скрипалей, а также новых мер в соответствии с законом о санкциях против РФ.

«Я никогда раньше не видел, чтобы республиканцы и демократы были так единодушны по вопросу этих санкций​​​. Так что те меры, о которых Министерство финансов и Госдепартамент доложили конгрессу, были всего лишь исполнением этого закона... Теперь дело за конгрессом, который будет работать над этим вопросом вместе с исполнительной властью», — сообщил он.

Дипломатическая война США против России началась ещё при Бараке Обаме, в декабре 2016 года, напомнил ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

Тогда Обама распорядился выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско из-за бездоказательных обвинений во вмешательстве в американские выборы. Кроме того, были закрыты две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Также США закрыли доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

Как заметил эксперт, и новая администрация Соединённых Штатов продолжает разрушительную для двусторонних отношений политику.

«Консульство РФ в Сиэтле было самым малочисленным по количеству дипломатического персонала. Но там работали не только дипломаты, но и вспомогательный персонал из местных жителей... Российский ответ будет зеркальным. Это откровенно недружественный шаг со стороны Вашингтона. Он нацелен на дальнейшее разрушение российско-американских отношений, в качестве предлога для этого использовалась провокация в Солсбери, которая с большой вероятностью была организована американскими и британскими спецслужбами», — сказал Олевич в беседе с RT.

Американист полагает, что Россия может закрыть одно из генконсульств США, в том числе в Санкт-Петербурге.

«Американцы начали новый раунд дипломатической войны с Российской Федерацией», — констатировал он.

27 марта США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также ряд стран ЕС (Венгрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) объявили о высылке российских дипломатов. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Больше всего дипломатов высылают Соединённые Штаты. Вашингтон объявил о выдворении 60 человек: 48 из них — сотрудники консульств и посольства, а 12 работают в постпредстве России при ООН.

МИД России обратился к посольствам США и Великобритании в РФ с просьбой предоставить информацию, которую дипмиссии используют как доказательную базу, якобы свидетельствующую о причастности Москвы к делу Скрипалей.



