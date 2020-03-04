Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе к этому часу

ВОЗ отметила, что случаи заболевания новым типом коронавируса зарегистрированы уже в 64 странах. Однако о пандемии в данном случае говорить ещё рано. Остаётся множество государств, до которых "уханьский синдром" еще не добрался.

По последним данным на вторник, 3 марта, число заражённых - около 90 тысяч человек, а жертвами нового заболевания стали около трёх тысяч человек по всему миру.

На втором месте по заболеваемости после Китая остаётся Южная Корея. Там количество заражённых продолжает стремительно увеличиваться. За прошедшие сутки их стало больше на 600 человек, общее число заболевших приближается к пяти тысячам человек.

Интересно, что в Китае, откуда началась эпидемия коронавируса, число заболевших идёт на спад. Там за сутки стало лишь на 125 человек больше больных. Всего же от коронавируса в Поднебесной ещё лечатся около 80 тысяч человек. Уже выздоровели 47 тысяч человек.

На фоне этих новостей авиакомпания "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот", пока приостановила рейсы в Южную Корею.

Напомним, до этого СМИ писали, что в России подтверждён первый случай коронавируса. Заболел сотрудник Российского футбольного союза (РФС), приехавший из Италии. Первые два теста на коронавирус показывали отрицательные результаты, поэтому мужчину долго лечили в общей палате. В результате людей, с которыми он контактировал, пришлось поместить в карантин.